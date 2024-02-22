Земля ось-ось зануриться в хаос: колапс Атлантичної течії може настати до 2025 року

Дослідники виявили маркер колапсу ключової атлантичної течії — якщо це станеться, планета зануриться в кліматичний хаос.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років: за цей час наша планета переживала хороші часи й не дуже. Але деякі з них циклічні та тепер вчені вважають, що ми наближаємося до одного з них. Вчені виявили ключовий попереджувальний знак, який сигналізує про те, що Атлантична течія, до якої входить і Гольфстрім, незабаром завалиться і занурить Північну півкулю в кліматичний хаос, пише Space.

Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC) являє собою таку собі "конвеєрну стрічку", що несе теплу воду на північ із Південної півкулі — тут вона виділяє тепло і замерзає. У процесі замерзання сіль концентрується в незамерзлій частині океанської води, потім ця надзвичайно солона вода опускається і повертається на південь, де знову нагрівається і заново починає шлях по конвеєрній стрічці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фактично саме це виділення тепла і робить клімат Європи й, певною мірою, Північної Америки більш спокійним. Однак у новому дослідженні вчені вивчили відкладення за останні 100 000 років і дійшли висновку, що час від часу в історії Землі AMOC раптово закривався, що призводило до серйозних кліматичних змін всього за кілька десятиліть.

Тепер команда з Утрехтського університету вважає, що вже у 2025 році людство може зіткнутися з подібним сценарієм. Зазначимо, що вчені останні кілька років попереджають про те, що Гольфстрім, який є частиною AMOC, сповільнюється і це викликало занепокоєння у дослідників. Однак досі ніхто з них не міг сказати, чи рухається течія до одного з цих переломних моментів.

Під час нового дослідження вчені виявили, що потік прісної води в Атлантичний океан на широті 34 градуси південної широти потенційно є "небезпечним дзвіночком". Автори дослідження вважають, що ця ділянка течії є передвісником "краху AMOC, що насувається": дані свідчать про те, що приблизно за чверть століття до падіння AMOC цей потік досягає свого мінімуму.

На жаль, сьогодні у дослідників просто немає тривалих записів спостереження за цим потоком прісної води, а тому складно сказати, наскільки далеко AMOC перебуває від повного краху наразі. Однак факт залишається фактом — потік прісної води невблаганно скорочується. За словами першого автора дослідження Рене ван Вестена, що відомо напевно — ми наближаємося до нового кліматичного колапсу, проте невідомо, як далеко ми перебуваємо від нього.

Річ у тім, що підйом і опускання AMOC залежить від солоності води та ця система надзвичайно чутлива до припливу прісної води. На жаль, в умовах кліматичної кризи й нагрівання планети змінюється характер опадів і надходження води в океан — все це потенційно наближає AMOC до колапсу.

За словами ван Вестена, щоб спрогнозувати відносно точну дату колапсу, необхідно змоделювати поступове збільшення потоку прісної води в північній Атлантиці за останні більш ніж 2000 років. Це тривалий і надзвичайно витратний процес, проте він необхідний. Авторам дослідження вдалося змоделювати поступове збільшення прісної води й вони виявили тривалу негативну тенденцію. Науковці не можуть передбачити точно, коли станеться колапс, проте дослідження показує, що він призведе до повної зупинки циркуляції та втрати близько 75% теплопереносу з півдня на північ.

Якщо AMOC все ж таки впаде в найближчому майбутньому, наслідки для планети будуть жахливими:

у північній півкулі стане холодніше;

у південній — спекотніше;

протягом століття в Європі похолодає на 5-10 градусів за Цельсієм;

кількість опадів по всьому світу зміниться: вологі та посушливі сезони просто поміняються місцями.

Раніше Фокус писав про те, що океан потребує ТО: "конвеєрна стрічка", що доставляє тепло по всьому світу, ось-ось зламається.