В Ізраїлі знайшли загадкову кам'яну скриньку віком 2 тис. років: її призначення досі невідоме (фото)

Учені вважають, що артефакт міг бути вітриною для товарів, а матеріал вибраний не випадково.

Під час розкопок на території Національного парку "Єрусалимські стіни" в Ізраїлі археологи виявили 2000-річну вапнякову скриньку розміром 30 на 30 сантиметрів. Тепер цей артефакт часів Другого Храму представлений у єрусалимському Музеї Ізраїлю, пише IFLScience.

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Ця скринька, що датується епохою, коли Паломницька дорога була жвавою головною вулицею Єрусалиму, викликає цікавість через своє загадкове призначення. Хоча точна функція залишається невизначеною, експерти припускають, що артефакт міг слугувати вітриною для товарів на міському ринку. Знахідка узгоджується з іншими артефактами, виявленими в околицях, такими як глиняний посуд, монети та кухонне приладдя, що вказує на комерційну діяльність, яка процвітала вздовж Паломницької дороги.

Скринька має дев'ять рівних за розміром відділень Фото: Zohar Shemesh, Israel Museum, Jerusalem

Археологи Юваль Барух і Арі Леві, які керують розкопками для Управління старожитностей Ізраїлю, відзначають зв'язок скриньки з унікальною економікою міста і дотриманням законів чистоти, особливо тих, що стосуються Храму. Матеріал скриньки обраний відповідно до єврейських законів, які вважали кам'яні посудини менш сприйнятливими до забруднення. Це робило їх придатними для багаторазового використання протягом тривалого часу.

Скринька має дев'ять рівних за розміром відділень, на її боках видно сліди обгорання, що, ймовірно, є наслідком Великого єврейського повстання. Що справді вирізняє цей артефакт, так це його чудовий стан збереження, адже він є єдиним повним екземпляром такого роду, відомим науці. Дуді Мевора, старший куратор Музею Ізраїлю, підкреслив ретельний процес реставрації, проведений Віктором Узіелем, експертом з Лабораторії збереження артефактів музею.

На відміну від подібної скриньки, знайденої пів століття тому і химерно названої "мискою з горіхами та насінням", цей артефакт повністю реконструювали. Унікальність полягає не лише в його формі, але й у багатому історичному контексті, який він надає.

Паломницька дорога, що з'єднувала Силоамський басейн з Храмовою горою, слугувала головною магістраллю міста два тисячоліття тому, що робить цю скриньку виразною реліквією минулого Єрусалиму.

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