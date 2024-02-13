Найвизначніша зі знайдених: в Ізраїлі турист виявив артефакт часів Першого храму (фото)

У заповіднику Табор, Ізраїль, турист знайшов артефакт віком 2800 років. Спочатку він вважав, що це звичайний камінь, проте потім побачив різьблення.

Related video

У природному заповіднику Табор у Нижній Галілеї, Ізраїль, турист натрапив на рідкісну печатку-оберіг скарабея часів Першого храму. Знахідка, про яку оголосило Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) натякає на можливу присутність ассирійських або вавилонських чиновників у цьому регіоні близько 2800 років тому, у VIII столітті до н. е., пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ерез Абрагамов, турист, спочатку думав, що знайшов простий камінь, але придивившись уважніше, помітив на ньому різьблення. На скарабеї, виготовленому з червонувато-коричневого каменю сердоліку, розміром з ніготь, з одного боку зображений жук, а з іншого — вигравіруваний грифон або крилатий кінь. Цей художній стиль відповідає ассирійській та вавилонській цивілізаціям, які процвітали в період Першого храму.

Значення цієї знахідки полягає не лише в її рідкісності, але й у її потенційних наслідках. Скарабеї вважалися священними для єгиптян, символізуючи оновлення та відродження. Однак їхнє призначення виходило за межі духовної сфери: вони слугували адміністративними печатками, особливо для високопосадовців.

Фото: Israel Antiquities Authority

Печатка-жук, знайдена в ізраїльській Нижній Галілеї, свідчить про присутність ассирійських або вавилонських чиновників у Тель-Рехеші за часів ассирійського панування. Тель-Рехеш асоціюється з містом Анахарат, згаданим у Книзі Ісуса Навина.

Археолог Іцик Паз, який проводив розкопки в Тель-Рехеші, зазначив, що цей скарабей дає унікальне уявлення про ассирійську адміністрацію в цьому регіоні та є однією з найвизначніших зі знайдених у цій місцевості печаток. Точне датування печатки може ще більше висвітлити ступінь ассирійської присутності.

Важливо

Янус у золоті: в Польщі знайшли середньовічний перстень із нетрадиційними символами (фото)

Ерез Абрагамов передав рідкісну знахідку Управлінню старожитностей Ізраїлю, отримавши почесну грамоту за свій внесок у збереження історичних артефактів.

Раніше Фокус писав, що писемність ронго-ронго старіша, ніж вважалося раніше. Нещодавно вчені дізналися, що один з цих артефактів передує прибуттю європейців на острів, а тому народ рапануйців стоїть в одному ряду з шумерами та єгиптянами.

А також ми розповідали про древній папір ваші, який виявили всередині статуї Будди. Відкриття сталося у храмі Мьо-ін в Фукуямі, Японія.