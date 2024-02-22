Наче завтра не настане: люди висушують надра Землі швидше, ніж планета може витримати

Дослідники виявили, що світ розтрачує занадто багато ґрунтових вод і згодом це може призвести до глобальної кризи.

На початку листопада журналісти опублікували розслідування про стан запасів підземних вод у США — вони дійшли висновку, що Штати викачують занадто багато ґрунтових вод. Однак тепер дослідники вважають, що ситуація набагато гірша — Сполучені Штати Америки не поодинокий випадок, така ситуація простежується по всій земній кулі, пише SciTechDaily.

За словами старшого наукового співробітника кафедри екологічних системних наук в ETH Zurich Гансйорга Сейболда, решта світу також марнує ґрунтові води, "ніби завтра не настане". Разом із колегами з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Сейболд зміг підтвердити тривожні висновки журналістського розслідування: люди викачують занадто багато ґрунтових вод на всій земній кулі, де мешкають.

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Під час дослідження вчені зібрали й проаналізували дані з більш ніж 170 000 свердловин для моніторингу підземних вод і 1700 систем підземних вод за останні 40 років. Результати свідчать про те, що за останні десятиліття людство значно розширило видобуток ґрунтових вод по всьому світу.

Рівень води в більшості шарів гірських порід, також відомих як водоносні горизонти, різко впав майже у всіх регіонах Землі з 1980 року. Ба більше, дані також свідчать про те, що з 2000 року це скорочення запасів води в надрах Землі лише прискорилося. Автори дослідження стверджують, що найбільш вразливими водоносні горизонти виявилися в таких регіонах як:

Каліфорнія і Високі рівнини США;

Іспанія;

Іран;

Австралія.

Сейболд зазначає, що вони з колегами не були здивовані тим, що людство викачує величезну кількість води з надр планети, проте дивовижним виявилося те, наскільки швидко це відбувається за останні два десятиліття.

Команда зазначає, що однією з причин прискорення падіння рівня ґрунтових вод у всьому світі є те, що люди інтенсивно використовують ці території для сільського господарства і викачують надзвичайно велику кількість води з надр планети для зрошення сільськогосподарських культур. На жаль, вирощування харчів і зміна клімату лише посилюють проблему.

У світі є проблема: на всіх населених континентах ресурси підземних вод, рівень яких упав різною мірою, позначені зонами від світло- до темно-червоного кольору Фото: UCSB

Частиною проблеми також є те, що населення планети невблаганно зростає, а разом з ним і потреба в харчах. Але проблему також поглиблює і зміна клімату, внаслідок якої на Землю обрушуються дедалі інтенсивніші хвилі спеки та посухи — в результаті деякі райони планети стають ще більш посушливими. На жаль, там, де зміна клімату призводить до зменшення кількості опадів, ресурси підземних вод відновлюються повільніше, якщо взагалі відновлюються.

Вчені також виявили, що більш інтенсивні дощі, які випадають у деяких регіонах планети, також не допомагають у вирішенні ситуації. Якщо вода надходить у величезних кількостях, ґрунт просто не може її увібрати. Замість цього вода стікає на поверхню і не просочується в ґрунтові води. Причому особливо гостро ця проблема стоїть у місцях із високим рівнем ущільнення ґрунту, наприклад, великих містах.

Утім, за словами співавтора дослідження Дебри Перроне, результати також свідчать про те, що деяким водоносним горизонтам усе ж таки вдалося відновитися — це стосується країн, де доступні альтернативні джерела води або було внесено зміни до політики.

Одним із таких прикладів є Женевський водоносний горизонт, який постачає питною водою близько 700 000 осіб у кантоні Женева та сусідньому французькому департаменті Верхня Савоя. У 1960-70 роках ґрунтові води в ньому різко скоротилися, проте владі вдалося відновити їх: уряди домовилися штучно поповнювати запаси ґрунтових вод водою з річки Арве.

Автори дослідження вважають, що цей проєкт відновлення водоносного горизонту має стати прикладом для урядів інших країн, причому кроки з відновлення запасів ґрунтових вод у всьому світі необхідно робити вже сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що чим ближче кліматична катастрофа, тим більше нафти ми викачуємо.