Таємницю не могли розкрити 37 років: що виявили в залишку найяскравішої наднової (фото)

Завдяки космічному телескопу Вебб астрономи змогли з'ясувати, що ховається в центрі залишку наднової SN 1987А.

Ще 1987 року астрономи побачили світло, яке виникло внаслідок вибуху масивної зірки, розташованої на відстані приблизно 170 тисяч світлових років від нас у галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара. Цей вибух наднової був настільки яскравим, що деякий час його можна було спостерігати навіть неозброєним оком. Наднова отримала назву SN 1987A і вона виявилася найяскравішою вибуховою подією за останні 400 років. Після вибуху зірки навколо неї утворилася хмара з газу, тобто залишок наднової. Але вчені 37 років не могли зрозуміти, що ж ховається в її центрі, тобто на що перетворилося ядро померлої зірки. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, тепер цей секрет розкрито, пише ScienceAlert.

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Вибухи наднових, такі як SN 1987A, виникають, коли у зірки з масою у 8-30 разів більшою, ніж у Сонця, закінчується матеріал для підтримки термоядерного синтезу. У результаті зірка не може протистояти внутрішньому тиску гравітації і ядро зірки починає стискатися. Далі відбувається вибух, під час якого зовнішні шари зірки відлітають у космос і утворюють хмару з газу, що оточує те, що залишилося від ядра померлої зірки. Згідно з теорією, таке ядро може перетворитися або на нейтронну зірку, тобто маленький надщільний об'єкт діаметром приблизно 20 км, що майже повністю складається з нейтронів, або ж на чорну діру зоряної маси.

Залишок наднової SN 1987A Фото: NASA

Учені протягом 37 років припускали, що ядро померлої зірки перетворилося на нейтронну зірку, хоча не відкидали можливості утворення чорної діри. Занадто щільна хмара з газу і пилу приховувала від огляду його нутрощі, а тому тільки за допомогою космічного телескопа Вебб вдалося прояснити ситуацію.

Вчені провели ретельне спостереження за залишком наднової, а також провели аналіз газу, що знаходиться там. Навколо центру залишку наднової, вчені виявили атоми важкого аргону і сірки, чиї зовнішні електрони були відірвані в процесі іонізації. Автори дослідження вважають, що за цим процесом стоїть все ж таки нейтронна зірка. Тобто саме іонізуюче випромінювання цієї зірки позбавило атоми хімічних елементів електронів. Таким чином було розкрито таємницю, яку не могли розгадати з 1987 року.

Астрономи з'ясували що в центрі залишку наднової SN 1987A ховається нейтронна зірка Фото: NASA

Хоча цю загадку розкрито, ще отримано не всі відповіді, які стосуються цієї нейтронної зірки. Поки що достеменно не зрозуміло, яким саме способом відбулася іонізація аргону і сірки, яка вказала на наявність нейтронної зірки. Можливо, це сталося через зоряний вітер, а можливо, внаслідок дії ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання.

Якщо вірний перший варіант, то виявлена нейтронна зірка є пульсаром, оточеним пульсарною туманністю. Це по суті та сама нейтронна зірка, але з дуже швидким обертанням. За словами вчених, подальші спостереження дадуть змогу отримати відповіді і на ці запитання.

Як уже писав Фокус, астрономи припускають, що насправді наша галактика на кілька мільярдів років старша, ніж вважається зараз, і могла виникнути в початковий період історії Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що американський посадковий модуль "Одіссей" успішно приземлився на Місяці і став першим приватним апаратом на супутнику Землі.