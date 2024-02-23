Годинник цокає. Щось змушує змій еволюціонувати швидше, але ніхто не знає чому

Дослідники виявили, що у змій є еволюційний годинник, стрілки якого рухаються набагато швидше, ніж у будь-якої іншої живої істоти на Землі.

Змії схожі на "сингулярність" Великого вибуху в космології — різке розширення розмаїття видів та їхньої екології, пов'язане з якоюсь подією, що могла статися на найбільш ранніх етапах еволюційної історії змій. Такого цікавого висновку дійшли вчені, вивчивши "біологічний годинник змій", пише Live Science.

Під час нового дослідження команда з Університету Стоуні-Брук у Нью-Йорку виявила, що у змій є дуже особливий еволюційний годинник, який цокає набагато швидше, ніж у будь-якої іншої живої істоти на планеті. Саме він дозволяє виду диверсифікувати й розвиватися з неймовірно високою швидкістю.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження Паскаля Тітла, схоже, саме ця особливість допомогла зміям стати еволюційними "переможцями" і успішно поширитися планетою. Під час дослідження вчені зосередилися на тому, що робить групи тварин еволюційними переможцями, зокрема, чому окремі групи здатні диверсифікувати у велику кількість видів і краще пристосовані до таких подій, як масові вимирання.

Команда вивчила лускатих, що являють собою загін рептилій, до якого входять змії та ящірки. До загону входять близько 11 000 різних видів, серед яких 4 000 — змії, зокрема отруйні морські, гігантські удави, кобри з капюшонами та крихітні змії, що риють нори.

За словами співавтора дослідження, фахівця з еволюційної біології з Мічиганського університету Деніеля Рабоскі, вони з командою вивчили геноми майже тисячі змій і ящірок. Крім того, вчені вивчили дієтичні вподобання і вміст шлунка понад 60 000 зразків, зібраних у музеях і під час польових досліджень.

Далі, використовуючи ці дані, команда змогла побудувати комплексне еволюційне древо тілесних і дієтичних змін у групі протягом часу. Після цього вчені застосували математичні та статистичні моделі, щоб подивитися, як розвивалися змії та ящірки.

Результати свідчать про те, що змії зазнали кілька еволюційних вибухів і при цьому еволюціонували втричі швидше, ніж ящірки, з погляду різноманітності. Перший неймовірний сплеск, ймовірно, стався в період між 128 і 70 мільйонами років, а другий еволюційний стрибок спостерігався вже після вимирання динозаврів.

Цікаво, що змії зберегли цю неймовірну еволюційну швидкість і донині: вони продовжують змінюватися значно швидше, ніж ящірки. Таким чином вчені дійшли висновку, що еволюційний годинник змій насправді просто цокає набагато швидше, ніж у будь-якої іншої тварини на Землі. Однак команда зазначає, що причина виникнення цього швидкого еволюційного годинника у змій все ще залишається загадкою.

Автори дослідження планують продовжити роботу надалі, щоб зрозуміти причину того, чому у змій міг розвинутися настільки незвичайний "еволюційний годинник", а також вивчити переваги, які він дає.

Раніше Фокус писав про те, що новий вид гігантських анаконд виявлено за допомогою Вілла Сміта.