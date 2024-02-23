Гігантська тріщина на тілі Землі: 4 млн людей живуть над стародавнім розломом, не підозрюючи про це

Нові дані вказують на те, що небезпечна зона розлому могла утворитися внаслідок поділу краю континенту понад 50 млн років тому.

Зона розлому Сіетла являє собою серію неглибоких розломів, що перетинають низовини Пьюджет-Саунд. Дослідники вважають, що це місце являє собою загрозу руйнівних землетрусів, причому в зоні ризику перебувають близько 4 мільйонів місцевих жителів, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні команда з Вашингтонської геологічної служби виявила цікаві подробиці, що проливають світло на те, як і коли розлом Сіетла був утворений насправді. Зазначимо, що розлом Сіетла залишається активним і сьогодні через сили, що діють на регіон унаслідок тривалої тектонічної деформації, причому як на півдні, так і на заході, однак так було не завжди.

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Дослідники виявили, що в еоцені, десятки мільйонів років тому, Вашингтон мав зовсім інакший вигляд, ніж сьогодні: берегова лінія знаходилася набагато на схід від того місця, де сьогодні розташований Сіетл, а ланцюжок вулканічних островів, що засіює обрій, знаходився далеко від берега.

Автори дослідження припускають, що все змінилося близько 55 мільйонів років тому. Саме в цей момент острівний ланцюг був притягнутий до континенту, коли він врізався в Північноатлантичну плиту. У результаті частина континенту піднялася над земною корою, а інша частина була затягнута під неї.

Сучасна зона розлому Сіетла перетинає густонаселену низовину П'юджет, включно із Сіетлом і його агломерацією Фото: Washington Geological Survey

За словами провідного автора дослідження, геофізика Меган Андерсон, між цими двома частинами земна кора, ймовірно, мала б перебувати під сильною напругою, внаслідок чого розірвалася. Автори дослідження тепер стверджують, що ця давня зона розлому фактично підготувала основу для сучасного розлому Сіетла.

Андерсон зазначає, що таке відкриття стало для них із колегами "цілковитою несподіванкою", однак факти свідчать про те, що десятки мільйонів років тому стародавній розлом знаходився саме там, де сьогодні розташований потенційно смертоносний розлом Сіетла.

Відомо, що розлом Сіетла утворився в 923-924 роках нашої ери, відтоді вчені фіксували в цьому регіоні сейсмічну активність магнітудою від 8,7 до 9,2, проте серйозно вивчати зону розлому почали лише в 1900-х роках. У результаті існувало відносно багато невизначеності щодо того, як утворився розлом Сіетла і яку загрозу він несе.

У своєму дослідженні Андерсон із колегами прагнули перевірити гіпотези щодо геометрії зони розлому, нанісши на карту корінні породи глибиною в кілометри, створивши таким чином повнішу картину геологічної будови регіону. Однак учені натрапили на щось цікавіше.

Магнітні дані, зібрані з повітря (кольори фону) західного Вашингтона, показують, що розломи (чорні лінії) по обидва боки від сучасного розлому Сіетла орієнтовані в різних напрямках Фото: Washington Geological Survey

Результати дослідження свідчили про існування стародавнього гірського масиву. Щоб перевірити ці дані, команда зіставила дані карти з глибшими каменями. У результаті їм вдалося виявити, що на місці нинішнього розлому Сіетла десятки мільйонів років тому існував давніший розлом, що поклав початок сучасному.

Також під час дослідження вчені виявили, що регіон навколо зони розлому Сіетла заповнений кілометрами більш пухких осадових порід, які посилюють сейсмічні струси ґрунту. Автори дослідження вважають, що їхні результати надалі можуть допомогти вченим побудувати точніші моделі майбутніх землетрусів, які відбудуться в цьому регіоні.

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