Врятувати людство від закипання: знайдено те, що ефективно охолодить вулиці під час спеки

Дослідники виявили "найефективніші" способи охолодження вулиць у період сильної спеки, яка лише посилюватиметься в умовах кліматичної кризи.

Вчені роками попереджали про кліматичну кризу, що насувається на планету, але минулого року заявили, що вона вже тут, а Земля переступила з "ери глобального потепління" в "еру глобального кипіння". У результаті 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, а січень 2024 продовжив цю тенденцію і став 8-м за рахунком найспекотнішим місяцем поспіль, пише The Guardian.

Дослідники не перестають повторювати, що в нинішньому році на нас, імовірно, чекають ще сильніші хвилі тепла, а тому пошук ефективних способів охолодження приміщень і вулиць є пріоритетом. У новому дослідженні команда Глобального центру досліджень чистого повітря (GCCAR) зосередилася на використанні зелених зон для охолодження вулиці, а також виявила найефективніші з них.

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За словами провідного автора дослідження, професора Прашанта Кумара, не секрет, що зелені насадження та вода можуть охолодити міста. Однак тепер учені виявили, що температуру також можуть знизити зелені стіни, вуличні дерева та ігрові майданчики. Наприклад, результати дослідження показують, що Фізіологічний сад Челсі та Королівський ботанічний сад у Лондоні, а також Сади біля затоки в Сінгапурі знизили температуру повітря під час спеки на міських вулицях у середньому на 5°C.

Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати змусять місцеву владу та архітекторів в усьому світі замислитися над впровадженням синьої та зеленої інфраструктури в міське середовище. Команда виявила, що чим більший парк, тим сильніший охолоджувальний ефект він справляє, принаймні це працює до певного моменту. Крім того, вчені виявили, що охолоджувальний ефект можна посилити, якщо об'єднати зелені зони в так звані "зелені коридори".

У результаті вченим вдалося скласти рейтинг зелених зон, які виявилися найефективнішими в охолодженні в найсильнішу спеку. До нього увійшли:

ботанічні сади — в середньому на 5°C (від 2,2°C до 10°C);

водно-болотні угіддя — у середньому на 4,7°C (від 1,2°C до 12°C);

дощові сади — у середньому на 4,5°C (від 1,3°C до 7°C);

зелені стіни — в середньому на 4,1°C (від 0,1°C до 18°C);

вуличні дерева — в середньому на 3,8°C (від 0,5°C до 12°C);

міські ферми — в середньому на 3,5°C (від 3°C до 3,9);

парки — в середньому на 3,2°C (від 0,8°C до 10°C);

водойми — в середньому на 2,9°C (від 1,8°C до 5°C);

дитячі майданчики — у середньому на 2,9°C (від 2,8°C до 3°C).

Раніше Фокус писав про те, що на Землю насуваються рекордні хвилі тепла: вчені розповіли, як захистити міста від спеки.