Стародавній холодильник і монети XIX-XX століть: нові знахідки археологів у Мукачівському замку (відео)

Стародавні споруди минулого досі приховують ціле джерело незвичайних і рідкісних знахідок, які можуть багато чого розповісти нам про побут минулих років. Одне з таких відкриттів нещодавно зробили археологи.

Під час недавніх археологічних робіт у Мукачівському замку вченими, вперше за майже 40 років, було зроблено значне відкриття. Команда археологів виявила під триметровим шаром ґрунту і сміття раніше невідому споруду, датовану серединою XVI століття. Цю споруду з куполоподібною стелею, збудованою з цегли та битого каміння, ідентифікували як сховище льоду, яке, по суті, слугувало історичним холодильником для замку, пише Mukachevo.net.

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Під час розкопок під керівництвом археолога Володимира Мойжеса також було виявлено різні артефакти, зокрема військові ґудзики чехословацької, угорської та німецької армій, тютюнові люльки, угорські монети XIX-XX століть, а також численні гільзи і кулі часів Першої світової війни. Ці предмети дають можливість краще зрозуміти стародавнє повсякденне життя і ступінь військової присутності в регіоні в різні періоди.

Знахідка льодосховища особливо примітна тим, що воно рідко зустрічається в Центральній Європі. Подібні споруди були необхідні до появи сучасних холодильних установок, що давали змогу зберігати продукти в прохолодних умовах. Той факт, що цю споруду використовували аж до початку XX століття, підкреслює її довговічність і робить серйозний внесок у наше розуміння побутового життя того часу.

Археологи вдячні волонтерам за їхній внесок у це відкриття

Наразі планується підготувати це місце для туристів, оскільки така знахідка є рідкісною можливістю вивчити унікальний аспект історичної технології збереження продуктів харчування. Це відкриття не тільки доповнює наше розуміння історії самого замку, а й свідчить про винахідливість минулих суспільств у розробці методів спрощення життя і підвищення рівня його комфорту.

Креслення виявленого приміщення в замку Фото: Мукачівський історичний музей

Потенціал нових археологічних досліджень і відкриттів дає всьому сучасному світові можливість по-новому поглянути на наше спільне минуле, розкриваючи складнощі, з якими стикалися наші пращури, та інновації, до яких вони безпосередньо доклали руку для того, щоб їхнє життя було простішим. Саме їм зобов'язаний сучасний світ, всебічно оточений комфортом і технологіями.

Раніше Фокус писав про те, що в Казахстані виявили курган бронзового століття. Головною знахідкою є поховання молодої дівчини з безліччю похоронних приношень.

Також Фокус писав про те, що під час розкопок німецького замку археологи виявили вежу 11-го століття. Ця знахідка виділилася тим, що свідчить про наслідування стін Константинополя.