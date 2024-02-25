Ховалися в тіні гіганта: виявлено одразу три нові місяці в нашій Сонячній системі

Космос приховує від нас безліч дивовижних і незвичайних космічних тіл, але завзятість вчених і прогрес технологій укотре змогли вивести на світ одразу три супутники планет нашої Сонячної системи, які переховувалися від нас.

Нещодавно астрономи здійснили тріо захопливих відкриттів на просторах нашої Сонячної системи, виявивши три нові місяці, що обертаються навколо Нептуна й Урана. Це відкриття, здійснене за допомогою наземних телескопів, дало змогу привернути більше уваги до небесних об'єктів, деякі з яких настільки тьмяні та невловимі, що їхнє виявлення стає знаковою подією і прогресом у науці, пише Carnegie Science.

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Скотт С. Шеппард з Наукового інституту Карнегі зіграв вирішальну роль у цих відкриттях. Використовуючи телескопи Магеллана в обсерваторії Лас-Кампанас в Чилі, Шеппард і його команда приступили до ретельного процесу спостережень. Знімаючи десятки п'ятихвилинних експозицій протягом декількох годин і застосовуючи спеціальні методи обробки зображень, їм вдалося виявити об'єкти, які до цього залишалися прихованими від уважних очей науки.

Виявлені місяці мають інтригуючі характеристики. S/2023 U1, місяць завширшки 8 км, що обертається навколо Урана, проходить одну орбіту за 680 днів, що робить його найменшим місяцем, виявленим навколо Урана за останні два десятиліття. Тим часом Нептун офіційно приймає до своїх лав одразу два нові місяці: S/2002 N5, розміром 23 кілометри в поперечнику і періодом обертання майже 9 років, і S/2021 N1, діаметром 14 кілометрів, орбіта якого займає майже 27 років.

Відкриття S/2023 U1 особливо примітне тим, що збільшує загальну кількість місяців Урана до 28. Це поповнення в багатому сімействі місяців космічного тіла може дати цінні відомості для майбутніх досліджень, особливо з огляду на можливість наявності підземних океанів на більших його супутниках, таких як Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон. Перспектива існування океанічних світів у Сонячній системі підігріває цікавість наукового співтовариства і стимулює продовження місій, спрямованих на їх подальше вивчення.

Відповідно до традиції, нові місяці отримають імена, натхненні персонажами з творів Вільяма Шекспіра та Александра Поупа. Це своєрідна данина літературній спадщині, що прикрашає номенклатуру місяців Урана. При цьому, ця практика контрастує з міфологічним іменуванням самого Урана — єдиної планети Сонячної системи, названої на честь грецького божества.

З кожним роком технології доступні астрономам продовжать розвиватися, відкриваючи все більше незвіданих людством куточків нашої Сонячної системи. Виявлення подібних місяців значно розширює наше розуміння небесної динаміки навколо крижаних гігантів. У міру того як людство продовжує зазирати все глибше в космос, кожне відкриття змушує нас замислитися над тим, які ще дива сховані в темряві та чекають свого часу, лише підживлюючи науковий порив пізнати Всесвіт.

Раніше Фокус писав про те, що позаземне життя може існувати на супутниках Урану. Космічний апарат NASA "Вояджер-2" зробив приголомшливе відкриття про супутники Урану, яке заінтригувало вчених — можливість існування інопланетного життя.

Також Фокус писав про те, чому супутник Нептуна Тритон такий дивний. Найбільший супутник Нептуна є сьомим за величиною супутником Сонячної системи.