Незвичайні об'єкти Сонячної системи: чому супутник Нептуна Тритон такий дивний (фото)

Найбільший супутник Нептуна є сьомим за величиною супутником Сонячної системи.

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Нептун має 14 супутників, одні з них обертаються навколо планети дуже близько і мають правильні орбіти, а інші — далі і мають не кругові, а витягнуті та ретроградні орбіти. Серед них вирізняється найбільший супутник Нептуна — Тритон, який досі приховує в собі багато загадок і є дуже дивним об'єктом, пише Space.

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Тритон вперше був виявлений ще 1846 року, але тільки 1989 року вперше астрономи отримали зображення супутника Нептуна з близької відстані. Ці зображення зробив космічний апарат "Вояджер-2". Хоча апарат зміг зробити знімки лише 40% поверхні Тритона, нові дані показали наскільки дивним є супутник Нептуна.

Тритон, супутник Нептуна Фото: NASA

Тритон не просто найбільший супутник Нептуна і сьомий за величиною супутник у Сонячній системі, він у 200 разів більший, ніж інші 13 супутників крижаного гіганта разом узяті.

Тритон є одним із супутників Нептуна, який має ретроградну орбіту. Це означає, що обертається в протилежному напрямку щодо обертання Нептуна, а його орбіта нахилена на 67 градусів. Тобто орбіта Тритона розташована майже перпендикулярно до його планети-господаря. З іншого боку, хоча Тритон належить до супутників Нептуна з неправильною орбітою, все ж вона напрочуд дуже кругла. Вчені вважають, що це одна з найідеальніших кругових орбіт серед усіх об'єктів Сонячної системи.

Що стосується поверхні супутника, то вона здебільшого нерівна, з різноманітними височинами, але також тут є широкі рівнини. У південній частині Тритона розташована велика азотна полярна крижана шапка, де розташовані десятки кріовулканів.

Але на поверхні Тритона не так багато кратерів, а це означає, що наслідки цих ударних подій можуть зникати під впливом внутрішніх процесів. Тобто тут проявляється сейсмічна активність.

Тритон, супутник Нептуна Фото: NASA

Виходячи з усього перерахованого вище, чому ж Тритон такий дивний супутник? Головна теорія полягає в тому, що він утворився не поруч із Нептуном, а планета його просто "вкрала".

Вчені вважають, що Тритон, більше схожий на Плутон, а не на супутники в Сонячній системі, з'явився в поясі Койпера далеко від Нептуна. Мільярди років тому планета за допомогою свого гравітаційного положення притягнула його до себе і "змусила" відтоді жити на новому місці.

Що стосується його незвичайної орбіти, то Тритону або просто не пощастило в цьому плані, або ж він зіткнувся з іншим супутником Нептуна, що і призвело до такого обертання.

Що стосується сейсмічної активності, то вчені вважають, що всередині Тритона є достатньо радіоактивних елементів для виділення тепла. Це тепло перетворює воду, вуглекислий газ і азотний лід на сльоту, і таким чином зберігається активна молода поверхня. Деякі вчені навіть припускають, що всередині у Тритона може бути океан із рідкої води.

На жаль, поки що ні NASA, ні інші космічні агентства не планують відправляти місії до супутників Нептуна, тому повністю розгадати таємниці Тритона, можливо, вийде нескоро.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше побачили із Землі дивну темну пляму на Нептуні і змогли розкрити її секрет.