Запобіжить інфаркту й аритмії: розкрито ідеальний спосіб вживання омега-3 жирів

Наш організм постійно потребує підживлення корисними речовинами для захисту наших органів від хвороб, але дієтологи вважають, що більшого значення тут відіграє не кількість, а спосіб їх вживання.

Омега-3 жирні кислоти — це одні з найважливіших елементів світу дієтичних добавок, які відіграють велику роль у підтримці здоров'я нашого серця, мозку й очей у відмінній формі. Але є серйозна проблема, яка полягає в тому, що багато хто з нас просто не отримує достатньої кількості цих незамінних поживних речовин, особливо це стосується речовин під назвою EPA і DHA, що містяться в рибі. Велика частина дорослих і ще більше дітей у всьому світі не отримують достатньої кількості цих важливих жирів, пише EatingWell.

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Добавки омега-3 всіляко допомагають нам заповнити прогалини в харчуванні. Але недостатньо просто пити ці пігулки, тому що тип омега-3, те, що ви їсте разом з ними, і час прийому мають велике значення для того, наскільки добре ваш організм може використовувати ці жири, каже Девіне Лінго, дипломований дієтолог-нутриціолог.

Вона пропонує почати з того, що омега-3 бувають різних видів. Одні перебувають у природному стані, званому тригліцеридами, яким віддає перевагу наш організм і які він може легко використовувати. Інші перетворюються на так звані етилові ефіри, які не так легко засвоюються, але все ж можуть підвищити рівень EPA і DHA в нашому організмі. Якщо ви все ж обираєте добавку, найкраще віддати перевагу натуральній тригліцеридній формі, каже Лінго.

Не останнє значення має і те, що ви їсте разом із цими добавками. Якщо ви приймаєте їх разом з їжею, в якій є жири, це дає вашому організму невеликий стимул і допомогу в засвоєнні. Це може бути що завгодно — від авокадо до горіхів або навіть сиру. З іншого боку, якщо ви приймаєте омега-3 натщесерце або з низькокалорійною їжею, користі від них може бути не так багато, тому варто замислитися над тим, щоб не розділяти прийоми їжі та добавок.

Сам же час прийому омега-3 досить гнучкий. Неважливо, приймаєте ви їх вранці чи ввечері, головне, щоб це було одноразово з вживанням їжі, що містить жири. Однак час прийому може зіграти свою роль у запобіганні побічних ефектів, таких як печія, особливо якщо ви любитель полежати після їжі, нагадує Лінго.

Дієтолог вважає, що послідовність у прийомі їжі має вирішальне значення. Регулярне вживання добавки з омега-3 під час їжі, що містить жири, — найкращий спосіб забезпечити надходження повного спектра корисних речовин в організм.

Добавки з омега-3 жирами можуть стати чудовим доповненням до нашого раціону харчування, але важливо проконсультуватися з лікарем, щоб зрозуміти, чи дійсно вони вам необхідні. Важливо пам'ятати, що мета їхнього прийому — підтримувати здоров'я в хорошому стані, а не перевантажувати його різними речовинами.

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