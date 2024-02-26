Таємниці Трафальгарської площі: археологи розкопали стародавній міський центр Лондона (фото)

Лунденвік, заснований саксонськими поселенцями після залишення римського міста Лондініум, до сьомого століття був жвавим торговим центром. Зараз Національна галерея стоїть на західному краю цього стародавнього поселення.

Нещодавні археологічні розкопки на північному кінці Трафальгарської площі показали, що серце саксонського Лондона, відоме як Лунденвік, було більшим, ніж вважалося раніше. Це відкриття кидає виклик нашому розумінню історії міста і проливає світло на його давнє коріння, пише Arkeonews.

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Розкопки, проведені археологами з Археології Південного Сходу (Archaeology South-East), що входить до складу Інституту археології Університетського коледжу Лондона (UCL), зосереджувалися на Ювілейній алеї — доріжці, що з'єднує крило Сейнзбері Національної галереї та будівлю Вілкінс Білдінг.

Цей проєкт, що є частиною реконструкції Національної галереї "NG200: Ласкаво просимо", спрямований на будівництво тунелю та покращення громадського простору біля Ювілейної алеї.

Знахідки вказують на те, що міський центр саксонського Лондона простягався далі на захід, ніж вважалося спочатку. Виявлення вогнища, датованого VII або VIII століттям, слугує важливим доказом, що підтверджує це відкриття.

Фото: Archaeology South-East/UCL

Лунденвік, заснований саксонськими поселенцями після залишення римського міста Лондініум, до сьомого століття був жвавим торговим центром. Зараз Національна галерея стоїть на західному краю цього стародавнього поселення. Попередні розкопки в цьому районі виявили саксонські артефакти, але це останнє відкриття розширює відомі межі саксонського міста.

Команда археологів виявила безліч особливостей, включаючи стовпові ями, рови та рівчаки. Ймовірно, це сліди зміни меж власності та переробки ліній огорожі в західному передмісті Лунденвіча. Радіовуглецеве датування вогнища вказує на те, що найдавніші мешканці жили тут між 659-774 роками нашої ери.

Значення цього відкриття полягає не лише в його історичних наслідках, але й у його актуальності для поточних проектів міського розвитку. Ювілейна алея, коріння якої сягає часів правління короля Річарда II, переплітається з історією міста, еволюціонуючи від Королівських дворів до житлових будинків.

Стівен Вайт, старший археолог Археології Південного Сходу, висловив захоплення від можливості поділитися цими новими знаннями, особливо з молоддю міста. Це дослідження не лише збагачує наше розуміння минулого, але й дає цінні поради щодо майбутнього розвитку та збереження цього культового міста.

Раніше Фокус писав про перстень V століття, знайдений у Данії. Вчені вважають, що він належав невідомому князівському роду, пов'язаному з королівською династією Франції.

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