Імпортували з території сучасної України: знайдено унікальний артефакт віком понад 4000 років

Ще в III тисячолітті до нашої ери речі з міді були рідкістю в цьому регіоні, а тому такі артефакти могли дозволити собі лише представники еліти.

У лісі поблизу міста Ярослав на південному сході Польщі за допомогою металошукача знайшли стародавній артефакт. Мідний кинджал, виготовлений понад 4 000 років тому, виявився найстарішим металевим кинджалом, знайденим у Підкарпатському воєводстві, пише Arkeonews.

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Ще в III тисячолітті до нашої ери речі з міді були рідкістю в цьому регіоні, як розповіла докторка Ельжбета Сєрадзька-Бурґардт, археологиня з Музею Ярослава. На знахідку, якій понад чотири тисячоліття, натрапив у листопаді минулого року Пьотр Горлач з Ярославського історико-дослідницького товариства.

Горлач розповідає: "Я вже закінчив свої пошуки на цей день. Повернувшись до машини, я за звичкою залишив детектор увімкненим. У якийсь момент пішов сигнал. Коли я розкопував ґрунт, то побачив плаский металевий предмет, вкритий зеленою патиною. Я швидко зрозумів, що маю справу з чимось набагато старшим, ніж військові предмети часів Першої та Другої світових воєн, які я шукав у цій місцевості".

Фото: Łukasz Śliwiński

Археологи підтвердили важливість знахідки, визначивши її як надзвичайно рідкісний кинджал віком 4 000 років. Кинджал, довжиною більш як 10,5 см, повністю виготовлений з міді.

За словами доктора Марціна Бурґгардта, археолога з Музею Ярослава, кинджал походить з другої половини третього тисячоліття до нашої ери. Цей період на польських землях ознаменувався значним зрушенням у виробництві знарядь праці: від переважаючого використання крем'яних знарядь у кам'яному віці до появи металевих виробів, що свідчило про наближення бронзового віку.

Однак, що робить цей кинджал унікальним, так це те, що, на відміну від своїх аналогів, він не відлитий з бронзи, а виготовлений з міді. Докторка Ельжбета Сєрадзька-Бурґардт зазначає: "А тому він передує розвитку бронзової металургії". У третьому тисячолітті до нашої ери мідні предмети були винятковою рідкістю, що свідчить про те, що їх могли собі дозволити лише особи найвищого соціального статусу. Археологиня додає: "Майже немає сумнівів, що кинджал не є місцевим виробом".

У цей період металеві вироби імпортувалися з території сучасної України або Угорщини та були ексклюзивом еліти. Походження цієї старовинної зброї буде встановлено в майбутньому за допомогою спеціалізованого металургійного аналізу.

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