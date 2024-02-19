Любов перемагає все: в Польщі знайшли романтичний артефакт часів Середньовіччя (фото)

У Польщі археологи виявили середньовічний артефакт у формі голубки та з написом "AMOR VINCIT OMNIA". Його знайшли під час археологічних робіт на "Журавлі", колись найбільшому у світі портовому крані.

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Нещодавно польські археологи знайшли середньовічний значок у формі голубки з латинським написом "AMOR VINCIT OMNIA", що перекладається як "Любов перемагає все". Цю знахідку виявив 13 лютого Гданський національний морський музей, пише Arkeonews.

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Артефакт у формі голубки, яка сидить на стрічці, має дві окремі ручки, що дозволяє припустити, що його можна було повісити на ланцюжок або прикріпити до одягу. У часи давніх греків і римлян голуби символізували любов, відданість і турботу. Їх також вважали священними тваринами Афродіти та Венери, богинь кохання.

Докторка Анна Рембіш-Любєєвська, археологиня з Національного морського музею в Гданську, пояснює: "Їх вірність і турбота про свого партнера і потомство роблять їх ідеальним символом любові та сім'ї".

Фото: Hanna Borkowska /NMM

Це відкриття розкриває середньовічну символіку кохання, адже голуби були глибоко вкорінені в культурному наративі. Цікаво, що дизайн значка відображає популярну тенденцію в Гданську протягом XIV та XV століть під впливом західноєвропейських стилів, зокрема, Нідерландів та Англії.

Віднайдений під час археологічних робіт на "Журавлі", портовому крані XV століття, розташованому між оборонними вежами, артефакт дає уявлення про історичне значення цього місця. Кран, що вперше згадується у 1367 році, згорів у 1442 році та був відбудований між 1442 і 1444 роками. Слугуючи одночасно і робочим краном для переміщення вантажів, і оборонною спорудою, він міг підіймати 4 тонни на висоту 11 метрів.

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Під час Другої світової війни кран, який колись був найбільшим робочим краном у світі, зазнав серйозних пошкоджень. З 2020 року тривають реставраційні роботи, спрямовані на відновлення цієї реліквії. Поточна реставрація має на меті продемонструвати частини оригінальних стін XV століття та відновити зовнішній вигляд крана до його стану у XVII столітті.

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