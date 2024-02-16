Ховалася біля фонтану Онофріо: будівельники зробили археологічне відкриття в Дубровнику (фото)

Фонтан Онофріо, збудований у 1438 році, колись слугував міським джерелом води, спрямовуючи воду з джерел, розташованих за 12 кілометрів від міста.

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У Дубровнику, Хорватія, під час ремонту поблизу фонтану Онофріо робітники натрапили на залишки великої міської цистерни, яка, як вважають, датується XIV століттям. Раніше про цю цистерну було відомо тільки з історичних записів, пише Arkeonews.

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Фонтан Онофріо, збудований у 1438 році, колись слугував міським джерелом води, спрямовуючи воду з джерел, розташованих за 12 кілометрів від міста. Попри серйозні пошкодження під час землетрусу 1667 року, різьблені маски фонтану, з яких виливається питна вода, досі збереглися.

Раніше про цю цистерну було відомо тільки з історичних записів Фото: Juginfo

Археологи під керівництвом Нели Ковачевич Бокаріци зробили відкриття всього на 30 сантиметрів нижче кам'яної бруківки. Велика міська цистерна, раніше не задокументована під час попередніх ремонтних робіт, була частиною інфраструктури громадського водопостачання Дубровника.

Фото: Juginfo

Історичні записи з кінця XIV століття згадують про існування громадської цистерни на цьому місці, яка до кінця XV століття перебувала під юрисдикцією монастиря Святої Клер. Передбачається, що її глибина становить близько 5 метрів, вона простягається на південь і схід від нинішнього місця знахідки.

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Щоб врахувати цю несподівану знахідку, в дизайн проєкту вносяться зміни, щоб забезпечити стабільність і довговічність нового покриття. Перед тим, як відновити кам'яне покриття, стару цистерну накриють і захистять геотекстилем.

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