Місія першого за 50 років модуля на Місяці провалилася: інженери забули вимкнути запобіжник

Апарат "Одіссей" під час приземлення впав на бік і термін його роботи скоротився до п'яти днів.

Інженери, які керували польотом приватного місячного модуля "Одіссей", очікують, що місія апарату закінчиться раніше через невдале приземлення на бік, пише The Guardian.

Компанія-розробник Intuitive Machines поки що не знає, скільки наукових даних може бути втрачено внаслідок дострокового завершення місії. Очікується, що апарат відключиться за 5 днів від дня його посадки 23 лютого. У NASA ж розраховували, що апарат пропрацює на поверхні Місяця від 7 до 10 днів.

Прогноз щодо вимушеного скорочення місії з'явився після того, як команда Intuitive Machines проаналізувала ситуацію. Інженери з'ясували, що людська помилка призвела до проблем з далекомірами з лазерним наведенням, що в підсумку, призвело до неправильної посадки на поверхні Місяця.

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Відмова далекомірів сталася внаслідок рішення компанії, яка відмовилася від передпускових випробувань лазерної системи, щоб заощадити час і гроші місії "Одіссея".

"Звичайно, ми могли б протестувати систему, запустивши її, але на це знадобилося б багато часу і коштів. Тож це був ризик, на який компанія пішла усвідомлено", — каже керівник відділу навігаційних систем компанії Майк Хансен.

Також Intuitive Machines повідомили, що лазерні далекоміри, які мали передавати дані про висоту і швидкість руху апарата, виявилися відключеними. Це сталося з вини інженерів компанії, які не зняли із запобіжника систему ввімкнення лазерів 15 лютого. Як і у вогнепальній зброї, такий запобіжник можна відключити тільки вручну.

Помилка була виявлена всього за кілька годин до приземлення на Місяць, через що диспетчерам довелося імпровізувати, щоб врятувати апарат.

Раніше повідомлялося, що під час приземлення "Одіссей" зачепився нижньою частиною за нерівну місячну поверхню і перекинувся на бік, мабуть, спираючись на камінь.

Через горизонтальне положення апарата істотно знизилася кількість доступного сонячного світла, яке досягає його сонячних панелей. Ба більше, дві антени виявилися спрямованими в землю, що ускладнило зв'язок із посадковим модулем.

"Інженери мають намір збирати дані доти, доки вистачить заряду в сонячних панелях апарата. Ґрунтуючись на положенні Землі і Місяця, ми припускаємо, що зв'язок з апаратом працюватиме до ранку вівторка включно", — кажуть у компанії.

У NASA, яке розмістило на апараті свої дослідницькі інструменти, заявили, що їхнє корисне навантаження було призначене для роботи протягом 7 днів на сонячній енергії. Після цього сонячне проміння перестало б досягати місця посадки поруч із південним полюсом Місяця.

Це була перша висадка на Місяць комерційного космічного апарату, а також перша посадка на Місяць у рамках програми NASA "Артеміда", метою якої є повернення астронавтів на природний супутник Землі в цьому десятилітті, перш ніж Китай приземлить там свій власний пілотований космічний корабель.

Нагадаємо, через 2 години після посадки "Одіссея" компанія-розробник модуля повідомила, що він став у вертикальне положення і почав відправляти дані на Землю.