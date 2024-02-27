Зіткнення апарата DART з астероїдом: на Діморфі не залишилося навіть кратера

Дослідники з'ясували, що найсильніший удар повністю змінив зовнішній вигляд астероїда.

Два роки тому NASA успішно випробувало систему планетарного захисту в космосі. Місія DART попрямувала на зіткнення з астероїдом Діморф, невеликим супутником астероїда Дідім. Місія увінчалася успіхом і вперше людство змінило орбіту небесного тіла, пише IFLScience.

Випробування пройшли настільки добре, що, можливо, змінився навіть зовнішній вигляд Діморфа.

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26 вересня 2022 року апарат DART запустив двигуни і врізався в Діморф. Очікувалося, що DART скоротить період обертання астероїда навколо Дідіма на сім хвилин. Фактично, вдалося скоротити цей період більш ніж на 33 хвилини. Під час зіткнення від астероїда також відлетіли валуни, які були помічені кількома телескопами.

Результати перевершили всі очікування, але важливо зрозуміти, як вдалося так сильно змінити рух цього тіла. Дослідникам вдалося провести серію симуляцій властивостей Діморфа, і тепер вимальовується досить драматична картина.

Щільність Діморфа і валунів, які складають його поверхню, були оцінені на основі даних, які зібрав апарат DART до зіткнення. У поєднанні з іншими даними, дослідники з'ясували, що Діморф вдає із себе купу каміння, схожу на астероїди Рюгу і Бенну, які також відвідали інші космічні місії.

Вчені вважають, що Діморф є скупченням матеріалу, який скидає його астероїд-напарник Дідім під час обертання. Саме з цієї причини Діморф повівся вкрай дивно під час удару апаратом DART. По суті, удар змінив зовнішній вигляд Діморфа назавжди, але не залишив ударного кратера.

Діморф має діаметр близько 160 метрів порівняно з 780 метрами Дідіма. Зіткнення з DART на високій швидкості 6,6 км/с надало достатньо енергії, щоб зовнішній вигляд астероїда змінився назавжди. Але матеріал, з якого складається Діморф, настільки пухкий, що удар призвів до перебудови всього астероїда. Кратера не залишилося, бо весь астероїд змінився навколо місця падіння.

Подібне вже відбувалося раніше, коли інший апарат OSIRIS-REx торкнувся поверхні астероїда Бенну, щоб взяти зразок ґрунту. Він занурився в пухкий матеріал, з якого складається цей астероїд.

Очікується, що Європейське космічне агентство запустить наступну місію під назвою Hera, яка вирушить і вивчить нову конфігурацію системи — дослідники впевнені, що Hera знайде змінений астероїд, але не кратер.

Нагадаємо, що сталося з камінням, яке полетіло в космос після зіткнення з апаратом DART. Ці уламки спостерігали як наземні телескопи, так і космічний телескоп Габбл. Також за наслідками удару спостерігав зонд LICIACube, який незадовго до "космічної ДТП" відокремився від апарата DART.