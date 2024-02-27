Загадкова смерть дельфіна на узбережжі: кров сочилася з очей і щелепи тварини (фото)

Дослідники розслідують жахливу смерть морського ссавця на пляжі в Нью-Джерсі, щоб знайти винуватця трагедії.

Морського ссавця помітили на пляжі в Нью-Джерсі 19 лютого: свідки трагедії зазначають, що з очей і щелепи тварини сочилася кров. Дослідники досі не знають, що стало причиною загибелі тварини, проте місцеві жителі впевнені, що дельфін став жертвою діяльності людини в океані, пише Daily Mail.

Припускають, що причиною загибелі ссавця стали гідролокатори вітряної компанії, які використовуються для складання карти морського дна. Раніше дослідники вже припускали, що ця технологія впливає на мешканців океану, перешкоджаючи пересуванню тварин і штовхаючи їх назустріч човнам або викидаючи на берег.

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Попередні дослідження вже показали, що вплив високих частот сонара може ввести в оману морських ссавців. Ба більше, часом це змушує їх плисти на величезні відстані та швидко змінювати глибину, що може призвести до кровотечі з очей і вух. Зазначимо, що експерти раніше також заявляли про те, що докази гідроакустичної травми можна виявити "під час зовнішнього огляду жертви".

За словами виконавчого директора Асоціації комерційного рибальства Лонг-Айленду Бонні Брейдлі, на березі було виявлено тіло звичайного дельфіна з коротким дзьобом, якого можна зустріти вздовж континентального схилу у водах завглибшки від 200 до 2000 метрів. Однак цей вид дельфінів надзвичайно рідко зустрічається поблизу пляжів.

На тілі дельфіна виявлено рани Фото: Twitter

За словами місцевого жителя Джеймі Стеєрта, який і виявив мертвого дельфіна, вони з містянами постійно просять довести відсутність порушень слуху в викинутих на берег тварин, проте раніше їм відмовляли. Водночас дослідники наголошують, єдиний спосіб визначити причину смерті ссавця — провести розтин і проаналізувати вушну кістку на наявність пошкоджень.

Зазначимо, що вуха дельфіна розташовані в ділянці нижньої щелепи, проте незрозуміло, чи розташований отвір саме в цьому місці. Очевидці повідомляють, що з очей і щелепи тварини сочилася кров, проте причина кровотечі досі залишається невідомою.

Водночас координатор Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Джастін Візбіке вважає, що причиною крові на тілі тварини могли стати птахи. Коли тіло лежить на пляжі, воно стає здобиччю для місцевих чайок, а тому цілком імовірно, що кругла діра на морді та кривава очниця є результатом атаки птаха.

Тіло дельфіна виявили на пляжі в Нью-Джерсі Фото: Twitter

Раніше NOAA також заявляло про те, що з'являється дедалі більше даних, які свідчать про те, що вплив інтенсивного підводного звуку в декількох місцях може призвести до того, що деякі дельфіни й інші ссавці врешті-решт можуть викинутися на берег і загинути. Наразі вчені продовжують вивчати всі аспекти акустичної комунікації та слуху морських тварин, а також вплив звуку на поведінку та слух китів.

Місцеві жителі підозрюють, що в смерті дельфіна винне використання гідролокатора, який використовує вітроенергетична компанія. Як доказ містяни наводять виявлення недалеко від берега мексиканського судна HOS Browning, яке, згідно з документами, проводить геотехнічні, геодезичні та геолого-геофізичні дослідження. Водночас незрозумілим залишається, чи справді судно проводило дослідження в день смерті дельфіна — той момент ще належить з'ясувати.

Науковці зазначають, що дельфін насправді міг померти з цілої низки причин, а тому остаточні результати будуть зроблені лише після розтину.

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