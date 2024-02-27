Столітня таємниця: поблизу Австралії дослідники знайшли пароплав "Немезіда" (відео)

Попри те, що екіпаж іншого судна, яке потрапило в шторм, востаннє бачив його поблизу Воллонгонга, дослідники не могли встановити місцезнаходження 73-метрового судна понад сто років.

Австралійська організація наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO) розгадала столітню таємницю, пов'язану із загибеллю пароплава "Немезіда". Пароплав "Немезіда" безслідно зник у липні 1904 року під час перевезення вугілля з Ньюкасла до Мельбурна, потрапивши в сильний шторм біля узбережжя Нового Південного Уельсу, пише IFLScience.

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Попри те, що екіпаж іншого судна, яке потрапило в шторм, востаннє бачив його поблизу Воллонгонга, дослідники не могли встановити місцезнаходження 73-метрового судна понад сто років.

У 2022 році компанія Subsea Professional Marine Services, що займається дистанційним зондуванням, натрапила на уламки судна за 26 кілометрів від берега під час пошуку загублених вантажних контейнерів біля узбережжя Сіднея.

Дослідження затонулого корабля

Heritage New South Wales звернулася до CSIRO з проханням провести подальші дослідження. Використовуючи сучасні багатопроменеві ехолоти, команда склала карту морського дна, а потім встановила камери, щоб оглянути затонуле судно. Вчені планують зібрати відеозаписи затонулого корабля для створення 3D-моделі "Немезіди" в його нинішньому стані.

За словами гідрографічного інженера CSIRO Філа Ванденбосше, "затонулий корабель розташований біля краю континентального шельфу і лежить на морському дні вертикально, але демонструє значні пошкодження і руйнування як в носовій, так і в кормовій частині". Ключові конструкції, такі як два якорі корабля, все ще можна було ідентифікувати під час візуального огляду.

Доктор Бред Дункан, старший морський археолог, наголосив на значенні знахідки: "Це відкриття і підтвердження ідентичності затонулого корабля не тільки надає важливу археологічну інформацію про корабель і подію катастрофи, але, що важливіше, може принести деяку розраду сім'ям і друзям тих, хто загинув на борту, оскільки це місце, де вони зможуть оплакати своїх близьких".

Виявлення "Немезіди" додає ще одну главу до тисяч корабельних аварій вздовж австралійського узбережжя, натякаючи на можливість того, що є ще багато прихованих історій, які чекають на своє розкриття.

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