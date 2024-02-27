Уникнути серйозних ускладнень: названо симптоми запалення, які не варто ігнорувати

Наш організм має різні способи повідомляти нам і своїй системі захисту про потенційну загрозу. Але іноді ці способи виходять з ладу, піддаючи нас хронічним мукам.

Запалення — це особиста система безпеки нашого організму, якої часом хочеться позбутися. Воно вступає в дію щоразу, коли виникає загроза, наприклад, інфекція або травма. Однак іноді ця система безпеки перегинає палицю або не знає, коли потрібно зупинитися, що може призвести до серйозних проблем, якщо вчасно не звернути увагу на деякі симптоми, пише Good Housekeeping.

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Коли ви отримуєте травму або захворюєте, ваш організм, подібно до рятувальників, посилає на місце події білі кров'яні тільця. Вони захищають його, відбиваючись від мікробів і пошкоджених клітин. Для цього організм використовує деякі специфічні білки, які слугують сигналом до дії. Ці білки можуть робити безліч речей, наприклад, змушувати організм виробляти більше білих кров'яних тілець, змушувати вас відчувати, як піднімається температура, і запускати інші захисні механізми організму, каже Кетрін К. Макнамара, професорка кафедри імунології та мікробних захворювань Медичного коледжу Олбані.

Існує два основних типи запалення: гостре і хронічне. Гостре запалення — це та сама команда швидкого реагування для організму. Воно швидко з'являється, робить свою роботу, а потім зникає, щойно проблему усунуто. Так відбувається, коли у вас вивих щиколотки або як ви застуджуєтеся. Насправді це гарне явище, тому що допомагає організму зцілитися.

Хронічне запалення, з іншого боку, небезпечний і безперервний стан постійного перероблення нашого організму, що починає спричиняти зміни в ньому, призводячи до довгострокових проблем зі здоров'ям, як-от хвороби серця, артрит і навіть хвороба Альцгеймера.

Визначити, чи є у вас запалення і наскільки воно серйозне, буває непросто. У лікарів є деякі тести для вимірювання таких показників, як С-реактивний білок або кількість певних клітин у крові, які можуть дати загальне уявлення про запалення. Але не всі запалення легко виявити або виміряти, особливо хронічні. Однак серед небезпечних симптомів, що вказують на необхідність звернення по допомогу, лікарі виділяють такі сигнали організму:

Постійна припухлість або утворення шишок.

Почервоніння, яке не минає.

Тепло в певній частині тіла без видимої причини.

Постійний біль або біль під час дотику до певної ділянки.

Утруднення під час руху суглоба або зниження функції частини тіла.

Незрозумілі зміни ваги або постійна втома.

Тривалий дискомфорт у суглобах або м'язах.

Безперервні проблеми зі шлунком або часта печія.

Перепади настрою, порушення сну або постійне відчуття нездужання.

Лікування запалення багато в чому залежить від того, що його викликає. У разі короткострокового запалення, яке швидко усувається, лікарі можуть порекомендувати ліки для вирішення безпосередньої проблеми. У разі довгострокового, затяжного запалення лікування зазвичай передбачає усунення основних проблем зі здоров'ям, які підтримують запалення.

Ви також можете зробити свій внесок у боротьбу із запаленням. Такі речі, як відмова від паління, уникнення забрудненого довкілля, правильне харчування й активний спосіб життя, допоможуть підтримувати захисну систему вашого організму в робочому стані, не перевантажуючи її та балансуючи важливі елементи.

Якщо ви не впевнені в тому, що запалення — це привід для занепокоєння, варто звернутися до лікаря, особливо якщо у вас є симптоми, які не минають або впливають на ваше повсякденне життя. Краще перевіритися і переконатися, що все гаразд, ніж чекати і спостерігати, чи не стане гірше.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.