Тунель Ілона Маска під Містом гріхів: ЗМІ, заявляють, по його стінах стікає токсичний бруд

Будівельники, які працювали на об'єкті, запевняють, що розтиражований тунель наповнений небезпечним хімічним відстоєм, що залишає на шкірі робітників опіки.

Протягом багатьох років Ілон Маск мріяв побудувати тунелі під землею, які б прискорили та спростили пересування авто. Однак за весь цей час все, що вдалося створити Ілону Маску — один крихітний тунель Hyperloop у Лас-Вегасі. На жаль, працівники, які працювали на цьому об'єкті, запевняють, що він надзвичайно небезпечний, пише Futurism.

Будівництвом тунелю займалася компанія Маска Boring Company, якій наразі вдалося побудувати лише один тунель, де Tesla проїжджає кілька кілометрів освітленим неоновим світлом тунелем під Містом гріхів, переправляючи учасників конгресу зі швидкістю не більше ніж 64 кілометри на годину. На жаль, тепер будівельники, які працювали на об'єкті, запевняють, що він надзвичайно небезпечний.

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За словами робітників, тунель, побудований командою Ілона Маска, також наповнений небезпечними відходами, консистенція яких нагадує молочний коктейль. Будівельники також запевняють, що ці відходи надзвичайно токсичні й залишають на тілі того, хто з ними контактує, опіки.

Працівники Boring Company відмовилися назвати свої імена, побоюючись відплати, проте зазначили, що в деяких частинах тунельної системи Маска у Вегасі висота осаду деколи може сягати 60 сантиметрів. Ба більше, робітники запевняють, що він обпече шкіру, якщо потрапить на одяг або обличчя.

Наприклад, за словами робітників, на одному з майданчиків під готелем Encore Las Vegas хімічний осад був заповнений не тільки звичайними побічними продуктами, такими як пісок, мул або вода, а й прискорювачами, які використовуються для швидшого схоплювання розчину під час будівництва тунелів. На жаль, у міру накопичення кількість токсичного осаду збільшувалася, а разом з тим зростали та ризики.

Будівельники, які працювали над будівництвом тунелю, звернулися до Управління з охорони праці та здоров'я штату Невада (OSHA) і заявили, що опіки на місці будівництва були майже звичайним явищем. У результаті управління почало власне розслідування загроз безпеці.

Зазначимо, що журналісти отримали доступ до низки документів, у яких зазначено, що деякі робітники справді отримали опіки від прискорювача. Співробітники OSHA, однак, заявляють, що влітку 2023 року на будівельному майданчику також стався нещасний випадок, унаслідок якого ледь не загинув стажист, проте все обійшлося.

Зрештою після перевірки OSHA виписало компанії Маска 8 штрафів на суму 112 000 доларів, проте компанія наразі оскаржує це рішення. Також відомо, що Управлінню з охорони праці штату Невада також не вдалося довести, що ймовірні порушення мали місце. Утім, імовірно, на компанію Ілона Маска чекають нові перевірки.

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