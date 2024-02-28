На Сонці з'явилася пляма в 9,5 разів більша за Землю: світ на порозі другої події Керрінгтона (фото)

Для того, щоб побачити гігантську пляму на зірці, не потрібні телескопи, її видно неозброєним оком.

На Сонці з'явилася гігантська пляма, яку можна розглянути за допомогою окулярів для спостережень за затемненнями, пише Space.com.

На початку тижня, коли сонячна пляма під назвою AR3590, повернулася в бік Землі, вона також зросла на 25%. Це зробило її найбільшою сонячною плямою поточного 11-річного сонячного циклу. Площа плями приблизно в 9,5 разів перевищує площу Землі.

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У NASA кажуть, що сонячну пляму можна побачити без допомоги телескопів, але рекомендують обов'язково захистити очі спеціальними окулярами. Найкращим часом для спостереження за AR3590 буде сонячне затемнення 8 квітня, яке наближається і буде видно на території США, Мексики та Канади.

За кілька днів до того, як сонячна пляма досягла рекордних розмірів, у цій активній області стався найпотужніший сонячний спалах за весь 25-річний сонячний цикл. Сонячний спалах X6.3 був найенергійнішим спалахом з моменту піка 24-го сонячного циклу, який завершився в грудні 2019 року.

Спалах X6.3 був останнім із трьох спалахів у ділянці AR3590, усі вони сталися за 24-годинний період, що почався 21 лютого.

Зростання сонячної плями протягом шести днів

Астрофотографу Пітеру Льюїсу, який відстежував зростання сонячної плями, вдалося зафіксувати зміни.

Тепер найбільша сонячна пляма 25-го циклу становить близько 60% розміру іншої рекордної плями, яка спричинила руйнівну геомагнітну бурю на Землі, тепер цей інцидент називається подією Керрінгтона. Ця сонячна буря сталася у вересні 1859 року, незадовго до піка активності Сонця. Тоді на Землю обрушилися потоки сонячної плазми, які також називають корональними викидами маси (КВМ). Небувала сонячна буря призвела до відключення телеграфних систем по всьому світу.

Крім цього, коли гігантська сонячна пляма повернулася до правого краю нашої зірки, у поле зору астрономів потрапила вертикальна група сонячних плям.

Таке розташування сонячних плям — вкрай дивне явище, оскільки вони зазвичай розташовані горизонтально поперек ліній сонячної широти. Перпендикулярне розташування, звісно, може нічого й не означати, а може вказувати на незрозумілі процеси, що відбуваються в магнітному полі Сонця.

Вертикальні плями на Сонці Фото: NASA

Водночас, поки що сонячна пляма AR3590 не зробила жодного коронального викиду маси. При цьому пляма породила одразу три спалахи Х-класу, які вважаються найпотужнішими та найбільшими в історії спостережень.

Очікується, що в якийсь момент цього року Сонце досягне піка активності, також відомого як сонячний максимум, у 25-му сонячному циклі. Сонячний максимум буде відзначений збільшенням активності сонячних плям, такими як сонячні спалахи і КВМ.

Нагадаємо, вчені показали, наскільки змінилася зірка всього за 2 роки. Дослідники кажуть, що зірка наближається до максимуму своєї активності.