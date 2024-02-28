Багряні ріки. З водостічної труби загадково полилася кривава рідина: що це було (фото)

Влада і вчені провели розслідування, щоб зрозуміти, яким чином загадкова рідина опинилася в комунікаціях.

21 лютого об 11 годині ранку в одному з міст Південної Кароліни сталося щось цікаве: місцеві жителі помітили, як із водостічної труби витікає кривава рідина, причина виникнення якої нікому не відома. Пізніше місцеві жителі помітили, що рідина також з'явилася у дворі сусіднього будинку, пише Daily Mail.

На місце події прибули співробітники місцевої пожежної частини — спочатку підозрювали, що стався "розлив токсичних речовин". Пожежники зібрали зразки, що забруднили двір, і повідомили, що рідина має зовнішній вигляд, "характерний для небезпечних відходів".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пізніше справу передали в Управління з надзвичайних ситуацій округу Черокі. Співробітники управління зазначають, що вони зібрали зразки рідини та відправили на тестування. Крім того, зазначається, що газові монітори та датчики горючих газів не зафіксували загрози, проте інші проби показали підвищений рівень PH — приблизно 11-12.

"Невідома рідина" вилилася перед будинком Фото: Facebook

Пізніше дослідники також узяли зразки та на території іншого подвір'я, де також зафіксували розлив "кривавої рідини". Пожежники зафіксували, що невідома речовина, ймовірно, поширюється районом.

Результати взятих раніше проб були отримані лише цього тижня. Дослідники з'ясували, що кривава рідина була лужною, кислою і корозійною, що характерно для "небезпечних відходів". Пізніше були готові й результати остаточного аналізу, який показав, що схожа на кров рідина була нетоксичною фарбою.

Остаточний аналіз показав, що кровоподібна рідина була нетоксичною фарбою Фото: Facebook

Зазначимо, що нетоксична фарба виготовляється з натуральної сировини, наприклад, води, рослинних олій і смоли, а також рослинних барвників та ефірних олій. Науковці вже з'ясували, що нетоксична фарба не є небезпечною для довкілля, проте вона може нашкодити людині: у разі проковтування речовина може спричинити блювоту. Крім того, фарби на олійній основі можуть містити дуже отруйні розчинники.

Пожежна служба і місцева влада також заявили, що знайшли джерело витоку "кривавої рідини", проте поки не називали відповідальних за її появу у водостічній трубі.

Раніше Фокус писав про те, що синій слиз на дні океану загнав учених у глухий кут.