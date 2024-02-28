Прихована загроза. У фарбах для татуювань знайшли те, чого там бути не повинно: що це було

Дослідники виявили, що у 83% фарб для татуювань є приховані інгредієнти, які не вказують у складі.

Татуювання — мистецтво, яким люди займаються протягом тисячоліть. Статистика свідчить про те, що третина дорослого населення США має хоча б один малюнок на тілі. Однак тепер дослідники виявили щось дивне у фарбах, які татуювальники використовують для нанесення татуювання, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда під керівництвом дослідника хімії з Бінгемтонського університету в Нью-Йорку проаналізувала понад півсотні фарб для татуювань 9 популярних брендів, які використовують татуювальники. Автори дослідження зазначають, що на роботу їх наштовхнуло чорнило, яке використовували в попередніх дослідженнях і яке містило речовини, не зазначені на етикетках.

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Вчені протестували чорнило, вироблене як дрібними, так і великими підприємствами, і виявили, що 45 з 54 зразків містили речовини, які не були вказані на етикетці. Наприклад, різні пігменти або добавки, які не були включені до списку. Крім того, на деяких етикетках також були вказані добавки, сліди яких не було виявлено у фарбах: на 36 пакуваннях — гліцерин, його виявили лише у 29 чорнилах.

Результати дослідження показують, що 15 чорнил містили алерген пропіленгліколь, а в інших виявили шкідливі або просто дивні речовини, наприклад, антибіотики. Автори дослідження зазначають, що досі не зрозуміло, чи є ці забруднення випадковими або навмисними, знадобляться додаткові дослідження, щоб відповісти на це питання.

Зведена інформація про невідповідності на етикетках різних кольорів Фото: Analytical Chemistry

Попередні дослідження вже показали, що чорнило для татуювань впливає на імунні клітини, а невелика їхня кількість і зовсім може просочуватися в лімфатичні вузли, на думку вчених, це має вельми тривожний вигляд.

Зазначимо, що ще 2021 року вчені виявили деякі проблеми, пов'язані з неправильним маркуванням і незазначеними добавками в 90% продуктів. Крім того, у пігменті виявили домішки металів у концентраціях, що перевищують встановлені межі.

Чорнило для татуювання, особливо червоні відтінки, можуть викликати алергічні реакції, такі як набряк, свербіж і пухирі, через кілька місяців або навіть років після першого введення. Але якщо інгредієнти не вказані на етикетках продуктів, складно з'ясувати, що могло викликати реакцію, і запобігти її повторенню.

У результаті автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати допоможуть поліпшити якість вироблених фарб для татуювань.

Раніше Фокус писав про те, що німецькі вчені розробили "чорнило, що стирається" для 3D-принтера.