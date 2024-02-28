Оброблені поля несуть у собі загрозу: пестициди пов'язали з розвитком хвороби Паркінсона

Пестициди, що використовуються під час обробки врожаю, можуть нести в собі приховану загрозу, таємно ушкоджуючи наш мозок і підвищуючи ризик виникнення небезпечної і невиліковної хвороби.

Нещодавнє дослідження виявило небезпечний зв'язок між деякими пестицидами та хворобою Паркінсона. Через їхню поширеність у зоні ризику розвитку важкого захворювання можуть опинитися мільйони людей. Вчені сподіваються, що якщо їхні результати все ж підтвердяться в майбутньому, ми зможемо вчасно відмовитися від використання небезпечних речовин, пише Medpage Today.

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Дослідження, в якому взяли участь понад 21 мільйон осіб, показало, що люди, які живуть в округах з високим рівнем використання пестицидів, таких як симазин, атразин і ліндан, більш схильні до розвитку хвороби Паркінсона. Якщо говорити в цифрах, то в районах із найбільшою кількістю симазину ризик розвитку хвороби Паркінсона збільшився на 36%, атразину — на 31%, а ліндану — на 25%, якщо порівнювати з районами, де ці хімікати використовують рідше, каже Бріттані Кржизановскі, авторка дослідження.

Це не перший випадок, коли пестициди опиняються під мікроскопом науки через їхній згубний вплив на наше здоров'я, але дане дослідження вирізняється тим, як воно звужує список підозрюваних шкідливих сполук до конкретних типів і регіонів, лише додаючи вагомості аргументу багатьох вчених про те, що навколишнє середовище відіграє велику роль у розвитку цієї небезпечної хвороби. Воно не просто кидається не підкріпленими звинуваченнями, а оперує ретельно проведеним аналізом, який враховує інші чинники, що могли б спотворити результати, наприклад забруднення повітря.

Таким чином вчені вважають, що хвороба Паркінсона, від якої страждають мільйони людей, може бути пов'язана з речами, які ми цілком можемо контролювати. Експерт Рей Дорсі з Рочестерського університету, який не брав участі в дослідженні, вважає, що зниження впливу або повна відмова від цих хімічних речовин може зробити хворобу Паркінсона менш поширеною.

Вчені пропонують глибше вивчити, наскільки широко поширена ця проблема, і закликають до дій щодо зниження ризиків розвитку хвороби. Водночас вони закликають до подальших досліджень, оскільки багато пестицидів досі не вивчені на предмет їхнього впливу на наше здоров'я, навіть не беручи до уваги хворобу Паркінсона. Їхня наукова робота — це значний крок у бік розуміння і, можливо, запобігання випадкам виникнення хвороби Паркінсона шляхом вивчення факторів навколишнього середовища, які ми зможемо контролювати.

Раніше Фокус писав про те, небезпечні пестициди знайшли в більшій частині пляшок вина. Нове дослідження виявило, що більша частина вин, що продаються навіть у дорогих магазинах, містить речовини, здатні викликати рак. Вчені радять дуже уважно ставитися до вибору напою.

Також Фокус писав про те, в якому органі спочатку зароджується хвороба Пакрінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.