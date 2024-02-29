Неправильні бджоли. Знайдено ос, які виробляють мед у великій кількості (відео)

Попри те, що вся слава дістається бджолам, деякі комахи також здатні виробляти мед, причому у великих кількостях.

Навряд чи оси є одними з улюбленців людей, проте вони відіграють важливу роль в запиленні та регулюванні шкідників рослин. Але, коли справа доходить до виробництва меду — вся слава дістається бджолам, хоча деякі оси також здатні виробляти мед, пише IFLScience.

У дослідженні 2018 року вчені спробували виправити репутацію ос, заявивши, що вони регулюють популяції інших комах, які є розносниками людських хвороб. Ба більше, відомо, що оси виконують більшу частину роботи із запилення посівів, проте їхня негативна репутація, ймовірно, зумовлена не надто приємними зустрічами з людьми.

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Зазначимо, що люди, як правило, стикаються з класичними соціальними осами з жовтими та чорними смугами, які можуть стати агресивними та жалять людей, особливо коли відчувають нестачу в їжі. Саме з цим видом комах люди стикаються найчастіше, попри те, що вони становлять менше ніж 1% ос, які жалять: загалом у світі налічується приблизно 100 000 видів ос, і більшість із них не є небезпечними для людей.

Цікаво, що один вид ос насправді міг би змагатися з бджолами, оскільки представники цього виду здатні виробляти величезну кількість меду — йдеться про мексиканських медових ос (Brachygastra mellifica). Дослідники зазначають, що представники цього виду загалом є одними з небагатьох ос, які виробляють мед у таких самих кількостях, як і бджоли — вони виробляють його у величезних стільниках, відригуючи нектар у гніздо.

Мексиканські медові оси менші за медоносну бджолу і повністю чорного кольору. Вони приклеюють пилок до своїх волохатих тіл по ходу запилення посівів. Цікаво, що саме ці оси стали одними з перших запилювачів авокадо в Центральній Америці, ще до прибуття сюди медоносних бджіл.

За словами доктора Еллі Ледбітер з Інституту зоології та Лондонського зоологічного товариства, мексиканські медові оси насправді є далекими родичами медоносних бджіл, проте вони не надто схожі. Наприклад, генетично ці два види надзвичайно різні, проте вони використовують однакову поведінку. Надалі вчені хочуть зосередитися на тому, щоб зрозуміти чим зумовлена медоносна поведінка ос і бджіл.

Відомо, що оси виробляють меншу кількість меду, ніж бджоли, проте він також їстівний для людини. Дослідники зазначають, що мед ос на смак нагадує кленовий сироп, а в його зразках раніше було виявлено соняшник, мескитове дерево і падеву росу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили новий вид крихітних ос, яких назвали на честь пабу.