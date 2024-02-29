Васабі на варті папірусу: як маленька рослина може зберегти стародавні тексти

Учені довго шукали спосіб зберегти давньоєгипетський папірус від впливу бактерій та грибків й водночас не пошкодити дорогоцінні артефакти. Нещодавно дослідникам вдалося знайти такий спосіб – васабі.

Дослідники натрапили на напрочуд простий, але ефективний спосіб захистити давньоєгипетський папірус від бактерій та грибків. Учені виявили, що звичайний васабі не тільки знищує мікробів, а й зміцнює папіруси, водночас зберігаючи оригінальний колір, пише Arkeonews.

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Під керівництвом Ханаді Саада та її команди дослідники заглибилися у вивчення впливу васабі на ці дорогоцінні історичні документи. Артефакти з папірусу, з їхнім багатим історичним та культурним значенням, знаходяться під загрозою через руйнівний вплив грибків.

Попередні методи очищення та збереження цих стародавніх текстів мали свої проблеми. Хімічні речовини, хоча й ефективні проти мікробів, іноді пошкоджували папірусне волокно або змінювали пігменти ілюстрацій. Фізичні методи, такі як ультрафіолетове проміння чи тепло, не завжди забезпечували повне видалення біологічних агентів, не завдаючи супутньої шкоди.

Васабі зазвичай подають у ресторанах Фото: MIURA, Yuji/ CC BY-SA 4.0

Рішення команди Великого єгипетського музею полягає у використанні пасти васабі для створення захисних шарів для папірусу. В контрольованому експерименті зразки папірусу з різними пігментами, включаючи червоний, жовтий і синій, були піддані симульованому мікробіологічному забрудненню.

Примітно, що після 72 годин обробки васабі весь мікробний ріст знищився, досягнувши 100% ефективності пригнічення як у пофарбованих, так і в непофарбованих зразках папірусу.

Ба більше, обробка збільшила міцність папірусів на розрив на 26%, не змінивши при цьому їхнього кольору чи зовнішнього вигляду. Детальні аналізи підтвердили мінімальні хімічні зміни, підкреслюючи неінвазивний характер обробки.

Цей метод не лише пропонує безпечніший та екологічніший спосіб збереження археологічних папірусів, але й забезпечує довговічність цих безцінних реліквій, не порушуючи їхньої цілісності.

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