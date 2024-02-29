Знайдено спосіб зупинити зміну клімату: пропонують "знекровити" стратосферу Землі

Дослідники вважають, що видалення води з повітря до того, як вона потрапляє в стратосферу планети, де діє як парниковий газ, може допомогти запобігти кризі.

Роками дослідники попереджали, що на планету насувається кліматична криза, яка відіб'ється на житті всього живого на Землі та планети загалом. Минулого року вчені заявили, що кліматична криза вже тут: 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, а на Землю обрушилися неймовірні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж, пише Live Science.

У світлі всіх цих подій вчені все частіше зосереджуються на пошуку ймовірних варіантів боротьби зі зміною клімату. У новому дослідженні команда зосередилася на вивченні можливості видалення води з повітря до того, як воно досягне стратосфери, де водяна пара почне діяти як парниковий газ. Передбачається, що такі дії допоможуть пом'якшити наслідки зміни клімату.

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Відомо, що водяна пара в стратосфері утворює губчастий бар'єр, що запобігає виходу тепла, випромінюваного із Землі в космос. Тепер учені розглядають варіанти зневоднення цього шару земної атмосфери для охолодження Землі, що закипає.

Зазначимо, що стратосфера знаходиться на висоті від 12 до 50 кілометрів над поверхнею планети й знаходиться над іншим шаром, відомим як тропосфера. У тропосфері вода циркулює природним чином і просочується в стратосферу, проте цей "витік" не є рівномірним по всій планеті. За словами провідного автора дослідження, фізика з Лабораторії хімічних наук Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Джошуа Шварца, спостереження свідчать, що більша частина повітря потрапляє в стратосферу в тропіках.

Ба більше, команда виявила, що один регіон над північною Австралією, ймовірно, відіграє особливо важливу роль у контролі висхідного руху повітря і водяної пари. Шварц припускає, що якщо їм із колегами вдасться "осушити" стратосферу навіть на цій невеликій ділянці, це дало б змогу зменшити кількість пари в стратосфері, а отже випустити більше інфрачервоного випромінювання в космос.

Вчені перевірили свою ідею, використовуючи дані про водяну пару і температуру, отримані дослідниками NASA, і комп'ютерні моделі, що імітують видалення водяної пари з повітря безпосередньо перед її потраплянням у стратосферу.

Потрапляючи в стратосферу, повітря розсіюється від тропіків до полюсів і тримається тут близько 4 років, доки знову не повернеться в тропосферу. Саме тому вчені вважають, що саме контроль водяної пари до того моменту, як вона потрапить у стратосферу, може стати ефективною стратегією в боротьбі зі змінами клімату.

Під час дослідження команда також вивчила можливість засівання повітря над Австралією частинками, здатними утворювати зародки льоду. Таким чином, за словами Шварца, такий спосіб дасть змогу створити недовговічну хмару, яка потім впаде на нижчі висоти, відносно швидко стане теплішою, а потім випарується.

Передбачається, що вчені зможуть вводити ці частинки "там, де це важливо". У такий спосіб дослідники зможуть поступово висушувати стратосферу і компенсувати одну сімдесяту частину потепління, спричиненого зміною клімату.

Зазначимо, що деталі передбачуваної стратегії все ще залишаються незрозумілими. Моделі вчених припускають використання частинок трийодиду вісмуту, який раніше також розглядали для іншого типу кліматичної інженерії — стоншення перистих хмар.

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