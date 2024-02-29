Поводяться як коти. Чоловіки після одруження стають товстими й ледачими

Нове дослідження підтверджує те, про що роками говорили жінки — чоловіки після весілля справді "відпускають себе".

Щороку вчені проводять десятки досліджень, щоб зрозуміти, як стосунки впливають на чоловіків і жінок. У новому дослідженні дослідники пішли ще далі та вирішили перевірити те, що роками стверджували жінки: після весілля чоловіки "відпускають себе", набирають вагу і стають ледачими, пише Daily Mail.

Команда з Китайської академії соціальних наук дійшла висновку, що чоловіки починають набирати вагу протягом п'яти років після того, як беруть шлюб. Вчені вважають, це відбувається через те, що вони починають споживати більше калорій, але при цьому приділяють менше часу спорту.

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За словами співавтора дослідження Нівеня Цюаня, вони з колегами виявили, що одружуватися "пов'язано зі значним впливом" на показники ІМТ, а саме:

на 5,2% одружених чоловіків мають зайву вагу;

рівень ожиріння збільшується на 2,5% після одруження.

Водночас дослідники не виявили жодних доказів подібної тенденції серед жінок. Зазначимо, що дослідження було проведене в Китаї, проте автори впевнені, що ця проблема трапляється не тільки тут, а поширена по всьому світу.

За словами Цюаня, цей феномен серед дослідників відомий як "щасливий жир" і він був підтверджений низкою когортних досліджень, проведених у розвинених західних країнах. На жаль, дослідження показують, що після вступу в шлюб чоловіки, як правило, менше приділяють уваги спорту і більше їдять, що призводить до вищого ІМТ.

За словами команди, з віком чоловіки стикаються зі значним ризиком ожиріння, а тому після вступу в шлюб важливо, щоб вони тримали себе в руках, дотримуючись здорового харчування і регулярно займаючись спортом.

Результати свідчать про те, що показники ІМТ у чоловіків продовжують зростати протягом перших п'яти років після вступу в шлюб, після чого настає період стабілізації. Вчені також вважають, що органам захисту громадської охорони здоров'я варто розглядати шлюб як "вікно втручання" для задоволення потреб людей у контролі ваги. А тому слід прописати "плани управлінням тіла" після вступу в шлюб для обох статей.

Цікаво, що попередні дослідження вже показали, що середньостатистична людина після зустрічі зі своїм партнером у середньому набирає близько 2 балів в ІМТ.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, хто щасливіший: одружені чи самотні люди.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.