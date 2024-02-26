Чи варто говорити "так". Учені з'ясували, хто щасливіший: одружені чи самотні люди

Нове дослідження показує, що подружні пари зовсім не обов'язково щасливіші за самотніх людей, часом все буває зовсім навпаки.

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Суспільство, ЗМІ та наукові журнали наповнені заявами про те, що шлюб корисний для здоров'я і добробуту людини, маючи на увазі, що самотність робить нас менш щасливими й задоволеними життям. Однак автори дослідження вважають, що все насправді не зовсім так, пише Daily Mail.

За словами нової авторки дослідження, докторки Белли ДеПауло з Каліфорнійського університету, результати її роботи свідчать, що шлюб не робить людей щасливішими та здоровішими за самотніх людей. У своїй роботі дослідники порівняли фізичне і психічне здоров'я одружених людей і тих, хто ніколи не говорив "так".

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У результаті команда виявила, що укладення шлюбу насправді надає "мало доказів" поліпшення добробуту людини в довгостроковій перспективі. Результати своєї роботи докторка ДеПауло докладно виклала у своїй книзі "Самотня в глибині душі: сила, свобода і радість самотнього життя, що наповнює серце".

Докторка ДеПауло також зазначає, що більш пильний погляд на дослідження, з урахуванням методологічних переконань, показав, що такі твердження часто просто "спотворюють або перебільшують результати роботи".

У своїй роботі дослідниця з колегами розглянули приклади досліджень самогубств, депресій, самотності, фізичного здоров'я і щастя. Дані перехресних досліджень показують, що люди, які залишаються самотніми, як правило, мають дуже схожі результати з тими, хто перебуває у шлюбі.

Ба більше, ДеПауло також вважає, що наразі існує надто багато переконливих доказів того, що шлюб насправді призводить до довгострокового поліпшення здоров'я і добробуту.

Зазначимо, що огляд цього дослідження було опубліковано в Енциклопедії психічного здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому.