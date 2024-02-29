Горіх, що пережив динозаврів: як люди штучно поширили фундук по планеті

Людство з давніх часів чинило серйозний вплив на навколишнє середовище, а наша любов до певного горіха зовсім стала причиною його поширеності, вважають учені.

Ще задовго до появи супермаркетів і магазинів зі значним асортиментом продуктів у наших предків у Європі була велика любов до фундука. Для них горіхи були не просто смачними ласощами, вони були ключовою частиною їхнього раціону, забезпечуючи їхній організм необхідними поживними речовинами й енергією. Дослідники попорпалися в історії та знайшли багато цікавого про те, що любов до фундука залишилася незмінною, навіть коли світ навколо наших предків почав сильно змінюватися, пише Popular Science.

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Коли льодовиковий період поступово зменшив свої оберти й Земля знову потеплішала, близько 14 000 років тому ландшафти Швеції почали перетворюватися. Льодовики, що танули, звільнили місце для нового рослинного життя, і незабаром всюди з'явилися сосни та берези. Потім до них приєдналася ліщина, і приблизно 8000 років тому вона стала домінувати в лісових масивах південної Швеції. Утім, у цих лісах, не схожих на сучасні, було безліч дерев, які створювали унікальне середовище.

Коли близько 4000 років тому люди почали займатися землеробством, квітучі ландшафти стали ще ширшими. Але попри всі ці зміни, лісові горіхи залишалися улюбленою їжею для людини того часу. Вони були гарні як їжа, так і для інших цілей, наприклад, відіграючи роль палива для багать.

Учені придумали незвичайний спосіб використовувати старі шкарлупки фундука, щоб з'ясувати, яким було навколишнє середовище в ті часи. Під час свого дослідження вони розглянули різні типи вуглецю в шкаралупі, що дало їм змогу визначити, скільки світла та води отримували рослини, коли росли.

Порівнюючи фундук різних часів — від мезоліту, коли полювання та збиральництво були основними джерелами їжі, до залізного віку, коли їм на зміну прийшло землеробство, —дослідники виявили, що ранній фундук частіше ріс у густіших, вкритих деревами районах. Пізніше, коли все більше земель розчистили під фермерські господарства, фундук стали збирати на відкритіших просторах. Цей зсув в екосистемі рослин показує, наскільки сильно людина вже змінювала навколишнє середовище навіть тисячі років тому.

Ці маленькі лісові горіхи пережили багато чого — від льодовикового періоду до зорі землеробства. Вони бачили, як змінювався світ, і залишилися в ньому фаворитами, пристосовуючись разом із ландшафтами та людьми, що живуть у них. Робота дослідників із вивчення цих горіхів ще не закінчена — вони прагнуть продовжити збирати дані про них, використовуючи ці горіхові капсули часу, щоб розкрити нові секрети минулого нашої планети й того, як наші предки формували її протягом тисячоліть.

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