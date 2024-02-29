Учені сильно помилялися: нові знахідки допомогли розкрити, навіщо побудовані андські фортеці

В Андах розташовані середньовічні городища, відомі як пукара, що в перекладі з мови кечуа означає "фортеця". Раніше вчені вважали, що їх будували для захисту, проте нове дослідження це спростовує.

Учені заглибилися в таємниці стародавніх городищ, відомих як пукара, розташованих на високогір'ї Анд. Пукара, що означає фортеця на мовах кечуа та аймара, були побудовані на природних бар'єрах, таких як пагорби та хребти, в пізній середньовічний період (1000-1450 рр. н. е.), пише Heritage Daily.

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Фото: Antiquity

Учені вважають, що потреба в цих укріплених об'єктах виникла через соціальні та екологічні фактори, що призвело до періоду конфліктів у пізній середньовічний період. Однак, через те, що попередні дослідження були зосереджені на більших укріпленнях, менші залишалися поза увагою.

Дослідники провели три систематичні проекти супутникової зйомки, а також цілеспрямовану наземну перевірку і попередні польові дослідження, охопивши величезну територію в 151 103 км2 південних Андських гір.

У такий спосіб вчені виявили 1 249 пукарів на супутникових знімках. Дивує те, що нежилих пукарів виявилося напрочуд багато — 567, що лише трохи менше, ніж жилих (682).

Результати дослідження показали, що пукари зосереджені в певних районах, таких як басейн озера Тітікака і долина Колка, а також у значній кількості в деяких частинах південних і центральних Анд. Це відкриття суперечить загальноприйнятій думці про те, що пукари збудовані насамперед для захисту.

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