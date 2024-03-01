Вищий хижак, про якого ніхто не знав, роками переховувався в океані: вчені відкрили новий вид (фото)

Дослідники зазначають, що виявити новий не мікроскопічний вид — велика удача і підказка про те, що ми ще багато не знаємо про нашу планету.

Океан покриває більшу частину поверхні нашої планети й все ще сповнений сюрпризів — щороку вчені виявляють нові види, але, як правило, мікроскопічних розмірів. Цього разу у водах Великої Британії їм зустрівся вищий хижак, раніше невідомий науці, пише BBC.

Невідому науці істоту було спіймано з дослідницького корабля біля південно-західного узбережжя Англії. Щасливе відкриття було зроблене Россом Буллімором з Центру наук про навколишнє середовище, продовольство та аквакультуру (CEFAS).

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Зазначимо, що біля берегів Британії та Ірландії водиться близько 100 видів різноманітних морських слимаків, однак цього разу вченим трапилося щось особливе. За словами Буллімора, це було схоже на те, "як загорілася лампочка".

Новий відкритий вид морських слимаків був названий Pleurobranchaea Britannica. Представники цього виду належать до групи, що мешкають у тепліших водах, яка може мігрувати на північ через зміну клімату. Вчені побоюються, що через нагрівання океану досягло такого рівня, що це впливає на морське життя, змушуючи мешканців океану мігрувати.

За словами співавтора дослідження Пітера Баррі з CEFAS, виявити на планеті новий вид, який не є мікроскопічним, вельми цікаво. Це показує, що ми ще багато чого не знаємо про нашу планету.

Морські слимаки являють собою вид морських молюсків без раковини, відомий своєю дивовижною різноманітністю. Представники цього виду досягають вельми мініатюрних розмірів, всього близько 5 сантиметрів, але є вищими хижаками, що займають ключове місце в харчовому ланцюзі.

Морські слимаки відомі своєю красою і різноманітністю Фото: Getty Images

Дослідники зазначають, що морські слимаки є так званими індикаторами та здатні допомогти вченим зрозуміти стан морських екосистем, їхню чутливість до зміни клімату та антропогенного тиску.

За словами Буллімора, новий вид морських слимаків належить до групи Pleurobranchaea, які зазвичай трапляються на півночі Іспанії, Сенегалі та по всьому Середземному морю. Цікавим видається те, що раніше ці види зустрічалися в регіонах з теплішими водами — команда припускає, що це вказує на те, що група здатна розширити свій ареал, щоб врятуватися від нагріву океану і зробити навколишнє середовище більш сприятливим.

Більш ранні дослідження вже показали, що температура океану досягла рекордного рівня, а тому вчені побоюються, що морське життя може постраждати через зміну клімату. Дослідники тепер попереджають, що через спеку в океані можуть постраждати рибні запаси, а більшості видів доведеться мігрувати або адаптуватися до нових умов.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають, що хвилі пекельної спеки лише посиляться: хто винен.