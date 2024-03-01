Музична пауза. Уперше у світі пісню випустили у вигляді фізичного шматка піци (відео)

Треш-метал гурт із Кентуккі випустив новий сингл, який особливо добре звучить, якщо ви голодні.

Дехто каже, що фізичні музичні носії мертві, проте популярність вінілових платівок продовжує зростати, і навіть компакт-диски повертаються на полиці музичних крамниць — про це свідчать прибутки від продажів, які сягнули десятирічного максимуму. Однак треш-метал команда родом із Кентуккі, схоже, вийшла на новий рівень — музиканти буквально випустили сингл на фізичному шматку піци, пише Gizmodo.

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Останній сингл групи Belushi Speed Ball вийшов у формі купка піци. "Носій" являє собою шматочок піци, залитий смолою, в комплекті з крихітним динаміком і кнопкою відтворення. Відео відтворення синглу пізніше було розміщено в TikTok гурту.

Belushi Speed Ball стали популярними завдяки рифам і глузливим текстам з відсиланнями до "Губки Боба" і отруйними коментарями про системи муніципальних відходів. Експерти також зазначають, що музика гурту належить до піджанру треш-металу "Pizza Thrash" — принизливої назви для гуртів, що спираються на культурні відсилання 80-х.

За словами вокаліста гурту Вінні Крастеллано, колись один критик порівняв їхню музику із "замороженою піцою в піцерії", але навряд чи музикантів це засмутило — вони з гордістю прийняли титул першого гурту Pizza Thrash, який випустив пісню на фізичному шматку піци.

Зазначимо, що новий сингл гурту під назвою "Піца" став далеко не першим подібним досвідом гурту. Раніше вони вже випускали альбоми на картриджах Super Nintendo, Gameboy Advance і Nintendo 64, поміщали пісні в Firbys і пакування Dunkaroos, випускали записи на VHS і 8-доріжкові касети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб зробити піцу і тістечка корисними: допоможе один інгредієнт.