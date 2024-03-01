Як захистити планету від закипання: NASA пропонує "заморозити" атмосферу Землі

Дослідники пропонують новий радикальний план боротьби зі зміною клімату, який може допомогти охолодити планету.

Кліматична криза нависла над Землею: у результаті 223 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень і, як вважають учені, 2024 рік переплюне його. У результаті людство зіткнеться зі ще більшими хвилями тепла, посухи та лісових пожеж. Щоб уникнути такого сценарію, вчені по всьому світу розробляють амбітні плани, щоб стримати зміну клімату, пише Daily Mail.

Команда з NASA пропонує радикальний план боротьби зі зміною клімату, що передбачає введення в атмосферу Землі мільйонів тонн льоду для охолодження планети. Передбачається, що дослідники відправлять літаки на висоту 17,6 км, що на 6 кілометрів вище, ніж літають комерційні літаки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Передбачається, що ці висотні борти розпилять частинки льоду у верхні шари атмосфери, а це, зі свого боку, дасть змогу заморозити воду, видаливши водяну пару, перш ніж вона перетвориться на викиди парникових газів, що утримують тепло від виходу в космос, що врешті-решт призведе до підвищення температури на Землі.

Дослідники вважають, що частинки льоду заморозять воду, яка потім впаде назад на Землю, видаливши зайву водяну пару, що призведе до зневоднення атмосфери, де вода перетворюється на газ, що утримує тепло. Зазначимо, що цей план був спільно розроблений командами з NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

За словами провідного автора дослідження, фізика NOAA Джошуа Шварца, їхня з колегами робота є доповненням до того, що деякі дослідники називають "останнім набором для розв'язання кліматичної проблеми шляхом маніпулювання світовою атмосферою й океанами". Цей набір також відомий як геоінженерія і вона часто відкидається експертами через потенційні ризики та побічні ефекти. Втім, багато хто розглядає геоінженерію як альтернативу скорочення вуглецевого забруднення Землі.

План учених з охолодження планети Фото: Daily Mail

Водночас Шварц зазначає, що їхній із колегами план — зовсім не те що ми можемо реалізувати просто зараз. Фактично їхня робота потребує подальшого вивчення, щоб цей план міг бути реалізований у майбутньому. Автори дослідження також зазначають, що їхній план не спрямований на зниження впливу вуглекислого газу, а лише передбачає охолодження атмосфери Землі на 1/70, що дорівнює кількості тепла, яке припадає на вуглекислий газ.

Дані NASA свідчать про те, що водяна пара є найпоширенішим парниковим газом на планеті, на її частку припадає половина парникового ефекту на Землі. На жаль, у міру того, як наша планета нагрівається, збільшується і кількість випаровувань з води та суші. Потім водяна пара поглинає тепло, що випромінюється планетою, і утримує його, не даючи повернутися назад у космос. У результаті атмосфера нагрівається ще більше, а значить у ній з'являється ще більше водяної пари, і так по колу.

Передбачається, що частинки льоду будуть введені в атмосферу Землі в точці в західній частині Тихого океану — області розміром з Австралію. Цю точку було обрано через те, що тропопауза (межа, що відокремлює тропосферу від стратосфери) над тропічною західною частиною Тихого океану є вирішальним фактором для визначення кількості водяної пари, яку переносять у стратосферу.

Автори дослідження перевірили ефективність свого плану на комп'ютерних моделях і дійшли висновку, що така стратегія може призвести до зниження температури Землі на 10%. За словами Шварца, на жаль, ці зусилля не призведуть до значного охолодження планети й не можуть використовуватися як альтернатива щодо скорочення забруднення.

Утім, основною проблемою залишаються побічні ефекти, з якими планета може зіткнутися внаслідок використання цієї стратегії. Наприклад, на думку кліматолога з Університету Вікторії Ендрю Вівера, цілеспрямована зміна атмосфери Землі для розв'язання проблеми зміни клімату, радше за все, створить каскад нових проблем. Він також зазначив, що перед використанням альтернативних планів, людству слід було б розібратися з початковою проблемою — видобутком копалин і викидами вуглекислого газу.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено спосіб зупинити зміну клімату: пропонують "знекровити" стратосферу Землі.