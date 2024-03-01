Тесляр на пенсії знайшов стародавню золоту каблучку 17 століття: кому вона належала (фото)

Чоловік досліджує місцеві поля з металошукачем останні 10 років, але це вперше, коли йому вдалося виявити щось настільки дивовижне.

75-річний Алан Рамсбі, тесля на пенсії, останні понад 10 років займається тим, що досліджує місцеві поля за допомогою металошукача. За весь цей час чоловікові так і не вдалося виявити щось цінне, але цього разу удача була на його боці, пише Daily Mail.

Рамсбі вже кілька разів обшукував одні й ті самі поля, але марно. Однак у жовтні 2020 року чоловік повернувся в ці місця і перший же сигнал його детектора XP Deus став "золотим квитком": дослідник виявив золоту каблучку, датовану 17 століттям. За словами чоловіка, прикраса знаходилася під шаром землі на глибині 23 сантиметрів.

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Зазначимо, що дорогоцінну каблучку було знайдено в Норфолку і, як припускають науковці, вона колись належала Дороті Ешфілд, яка народилася 1594 року. Експерти також зазначають, що виявити золоту каблучку з печаткою того періоду є величезною удачею.

Алан Рамсбі (на фото), 75 років, знайшов цю прикрасу, обшукуючи стерню в Ройдоні, Норфолк Фото: Noonans

Спочатку Британський музей заявив про зацікавленість у придбанні каблучки, проте через два роки, каблучку було визнано непотрібною, а тому Алан Рамсбі тепер може її продати. Коштовність буде виставлена в Noonans Mayfair на розпродажі ювелірних виробів, годинників і срібла. Експерти вважають, що золоту каблучку з печаткою може бути продано за 17,5-20 тисяч доларів.

Рамсбі також розповів, що має намір поділити отримані від продажу каблучки гроші з поміщиком, якому належить територія, де було знайдено прикрасу. Залишок грошей чоловік витратить на свято, яке планує організувати для себе з дружиною.

За словами експерта з артефактів і монет з Noonans Найджела Міллса, ця каблучка має історичну цінність, оскільки вкрай рідко можна зустріти каблучку з печаткою того часу, яку носила жінка. Про це свідчить ромбоподібний герб на безелі каблучки.

Каблучка "надзвичайно рідкісна", оскільки це каблучка-печатка, яку носила жінка Фото: Noonans

На малюнку видно, що руки розділені на чотири частини, кожна з яких представляє спадщину предків власниці, а саме:

Ешфілд;

Догляд;

Ботельє;

Маперсолл.

У центрі герба також розташована п'ятикутна зірка, що являє собою третього сина. Саме тому експерти вважають, що перстень належав Дороті Ешфілд, старшій доньці третього сина Томаса Ешфілда з Хоптона в Саффолку та його дружини Еллен Холдіч із Ранворта в Норфолку.

Місце виявлення кільця також відповідає здогадці вчених, його було знайдено недалеко від старого залу Брокдіша, що належав Джону Тендрінгу, чий сімейний герб зображено на другому квадранті безеля кільця у вигляді горизонтальної смуги з півмісяцем між двома шевронами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли золотий перстень V ст., пов'язаний з королями Франції.