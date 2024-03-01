Найгірше попереду. Названо три області, на які цього року обрушиться пекельна спека (фото)

Минулий рік офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, проте дослідники попереджають, що попереду на нас чекають ще більш рекордні температури.

Кліматична криза обрушилася на Землю неймовірними хвилями тепла, посухи та лісових пожеж. У підсумку 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, проте вчені попереджають — це лише "квіточки". Ймовірно, у 2024 році на нас чекають "ягідки", і вчені назвали райони, які постраждають найбільше, пише Daily Mail.

Експерти з Китайської академії метеорологічних наук склали жахливі карти, де показано три райони, які, найімовірніше, будуть охоплені рекордною спекою цього року. Основною причиною неймовірної спеки називають Ель-Ніньйо, яке сприяє підвищенню температури моря, що спостерігається останні кілька років.

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Результати дослідження показують, що Бенгальська затока, Філіппіни та Карибське море, ймовірно, постраждають від рекордної спеки до червня цього року. На жаль, це не означає, що люди, які проживають в інших районах планети опиняться в безпеці.

Команда також виявила, що існує 90% ймовірність того, що за той самий період відбудеться рекордна глобальна середня приземна температура. Одним із ключових чинників кліматичних відмінностей в усьому світі називають Ель-Ніньйо, що змінює погоду в усьому світі та створює ще більший тиск на кліматичну систему Землі та підвищення її середньої глобальної температури.

Автори дослідження дійшли висновку, що цей ефект насправді настільки виражений, що є "найсильнішим фактором, що визначає річні зміни клімату на Землі". У своїй роботі вчені намагалися зрозуміти, як Ель-Ніньйо впливає на локальні стрибки температури: для цього вони створили модель, здатну оцінити, наскільки спекотними стануть ті чи інші райони в рік Ель-Ніньйо.

Ця модель виявила різницю між середніми регіональними температурами між липнем 2023 року і червнем 2024 року та базовим рівнем 1951-1980 років. Результати показують, що за помірного сценарію температура в Бенгальській затоці, на Філіппінах і в Карибському морі буде рекордно високою — більш ніж на 1°C вищою за середню.

На цій карті показано зміну порівняно із середнім значенням у сценарії сильного Ель-Ніньо Фото: Scientific Reports

У разі найбільш песимістичного сценарію наслідки будуть ще більш вираженими. У районах Аляски, Амазонки та Південнокитайського моря також будуть зафіксовані температурні рекорди: на Алясці піки на 2,4°C перевищать середній результат.

Модель також пророкує, що навіть за помірного сценарію з 90% вірогідністю середня приземна температура поб'є історичний рекорд 2023 року: за помірного Ель-Ніньйо температура GSMT буде на 1,03-1,10°C вищою від середнього; за сильного Ель-Ніньйо температура підніметься на 1,06-1,20°C вищою від середнього.

Команда також припускає, що цього року світ може зазнати більшого ризику екстремальних погодних явищ. Наприклад, на Алясці існує ризик танення льодовиків і вічної мерзлоти, що призведе до підвищення моря і потенційного виходу з-під контролю потепління. Водночас в Амазонії виникне підвищений ризик виникнення екстремальних лісових пожеж. Також учені побоюються, що цілорічні хвилі тепла стануть інтенсивнішими та небезпечнішими — у результаті під загрозою опиниться більша кількість людей.

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