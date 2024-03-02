Порятунок перетворився на смертельний вирок: чоловік помер від передозування вітаміну D

Добавки допомагають нам легко доотримати відсутні вітаміни і мінерали, але нещодавній випадок засвідчив, що їх безконтрольне вживання може стати фатальною помилкою, про яку нас ніхто не попереджає.

Трагічна історія 89-річного чоловіка, який помер після передозування добавок із вітаміном D, спричинила серйозну розмову на високих рівнях щодо того, як упаковують і маркують ці продукти. Рівень вітаміну D в організмі чоловіка, який приймав ці добавки щонайменше дев'ять місяців, значно перевищував норму, що призвело до смертельного поєднання токсичності вітаміну D, гіперкальціємії та, в кінцевому підсумку, серцевої та ниркової недостатності. Унаслідок цього інциденту було проведено дізнання, яке пролило світло на небезпечну ситуацію і поставило під сумнів долю вітамінних добавок, пише BBC.

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Джонатан Стівенс, помічник коронера із Суррея, звернувся до Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення й Агентства з харчових стандартів (FSA), закликаючи їх переглянути правила пакування вітамінних добавок. Стівенс звернув увагу на серйозну проблему: відсутність попереджень про потенційні ризики та побічні ефекти, пов'язані з їхнім надмірним вживанням. Це упущення вказує на серйознішу проблему — наявні вимоги до маркування не дають змоги адекватно інформувати споживачів про небезпеку, пов'язану з нешкідливими на перший погляд добавками.

NHS рекомендує норму в 10 мікрограмів вітаміну D на день для більшості людей Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Реакція на цей заклик до змін не залишилася поза увагою. І FSA, і Міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення висловили свої співчуття сім'ї та друзям Девіда Мітченера, заявивши, що вивчать висновки коронера і дадуть відповідь у встановленому порядку. Однак варто зазначити, що FSA роз'яснило свою роль, вказавши, що політика щодо харчових добавок не належить до його компетенції.

Цей інцидент проливає світло на зворотний бік сучасних благ цивілізації, включно з доступними добавками: хоча вітамін D необхідний для підтримки здоров'я кісток і м'язів, його надлишок може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як гіперкальціємія. Цей стан, зі свого боку, може завдати шкоди ниркам і серцю, що може призвести до фатального результату. Це підкреслює важливість дотримання рекомендованих дозувань — NHS радить 10 мікрограмів на день для більшості людей. Історія Мітченера є яскравим нагадуванням про тонкий баланс, на який завжди потрібно зважати під час вживання добавок, і про необхідність більш чіткого та інформативного маркування компаніями, задля безпеки кінцевих споживачів.

Раніше Фокус писав про те, що вітамін D корисний усім, але не завжди. Епіцентр нашої життєдіяльності, вітамін D відповідальний за багато аспектів нашого здоров'я, від настрою до імунної системи, але його джерела і види можуть не підходити певним людям.

Також Фокус писав про реальну ефективність полівітамінів від серцевих захворювань. Для багатьох людей здається заманливим отримати з однієї капсули всі необхідні мінерали та вітаміни за раз, але, як зазначають експерти, це так не працює.