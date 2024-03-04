Коли настане кінець світу: Сонце збільшиться в розмірах у 200 разів (фото)

Найближчі до Сонця планети будуть знищені, це стосується і Землі. Хоча наша планета може й уникнути цього, але це все одно не радує.

Жити на нашій планеті може знищити як штучний інтелект, що вийшов з-під контролю, або ядерна війна. Але цим сценаріям людство може запобігти. Що не під силу людям, так це змінити еволюцію Сонця, яка може призвести до знищення Землі, пише Daily Mail.

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Сонце в майбутньому обов'язково перетвориться на гігантську червону зірку, а його розмір може зрости у 200 разів. Це призведе до того, що Меркурій, Венера і Земля будуть знищені, а вся Сонячна система повністю зміниться. Але поки що турбуватися про це не варто, адже це станеться не раніше, ніж через 5 млрд років.

За словами Едварда Блумера з Грінвічської королівської обсерваторії, Велика Британія, через вищевказаний період часу Сонце перетвориться на зірку червоний гігант. Це станеться через те, що в ядрі нашої зірки почне закінчуватися водень для підтримки термоядерного синтезу. Саме цей процес дає змогу зірці виділяти тепло, і навколо Сонця створено так звану зону населеності, тобто створено необхідні умови для підтримання життя. І це життя існує тільки на одній планеті — Землі.

Сонце перетвориться на зірку червоний гігант. Це станеться через те, що в ядрі нашої зірки почне закінчуватися водень для підтримки термоядерного синтезу Фото: NY times

Коли ж у Сонця закінчиться водень, у ядрі відбудуться внутрішні процеси, які призведуть до значного розширення Сонця. Якщо зараз наша зірка має діаметр приблизно 1,4 млн км, то на стадії червоного гіганта він може збільшитися до 300 млн км, тобто більш ніж у 200 разів.

Саме в цей час, хоча процес збільшення Сонця триватиме мільйони років, Меркурій і Венера точно будуть знищені. Земля також може опинитися в списку смертників, але у вчених поки що немає повної впевненості в цьому. Деякі моделі показують, що Сонце може не збільшитися настільки в розмірах, а його діаметр зросте до значення менше, ніж 150 млн км. Це відстань, яка відокремлює нашу планету від Сонця.

Хоча процес збільшення Сонця триватиме мільйони років, Меркурій і Венера точно будуть знищені Фото: Live Science

Якщо навіть це трапиться, то наша планета все одно виявиться випаленим сонячним випромінюванням світом, на якому не зможе існувати ніяке життя. Атмосфера, як і океани на Землі випаруються і залишиться гола кам'яниста куля.

За словами Блумера, від розширення Сонця також постраждають Марс, Юпітер і Сатурн, атмосфери яких також випаруються внаслідок сильного випромінювання і тепла червоного гіганта.

Від розширення Сонця також постраждають Марс, Юпітер (на фото) і Сатурн, атмосфери яких також випаруються внаслідок сильного випромінювання і тепла червоного гіганта Фото: NASA

Водночас деякі моделі показують, що Сатурн може опинитися в новій зоні населеності Сонця. Це передбачає наявність у цьому регіоні космосу умов для створення помірного клімату. Це не означає, що можна буде жити на Сатурні, але можливо придатним для життя стане його найбільший супутник Титан. Як уже писав Фокус, недавнє дослідження показує, що, найімовірніше, на Титані не може існувати позаземне життя, як передбачалося раніше.

Приблизно через 7 млрд років у Сонця закінчиться енергія і зірка почне скидати свої зовнішні шари в космос, що призведе до появи газової хмари під назвою планерна туманність. Через мільйони років Сонце перетвориться на маленьку зірку білий карлик унаслідок стиснення ядра.

Як уже писав Фокус, торік космічний телескоп Вебб зробив приголомшливий знімок планетарної туманності Кільце, завдяки якому можна побачити, що оточуватиме вмираюче Сонце.

Планетарна туманність Кільце Фото: ESA

Саме в цей період завершиться трансформація Сонячної системи, коли Сонце, що втратило значну частину своєї маси, не зможе утримувати своєю гравітацією найдальші планети — Уран і Нептун. У результаті вони покинуть Сонячну систему.

Саме в цей період завершиться трансформація Сонячної системи, коли Сонце, яке втратило значну частину своєї маси, не зможе утримувати своєю гравітацією найдальші планети — Уран і Нептун (на фото). У результаті вони покинуть Сонячну систему Фото: The Guardian

Що стосується Хмари Оорта, величезного регіону, що оточує Сонячну систему дуже далеко від Сонця на відстані від 0,079 до 1,58 світлових років, то для неї мало що зміниться. Кам'янисті об'єкти, що знаходяться там, навряд чи змінять свій орбітальний рух, хоча це і може статися.

Як уже писав Фокус, астрономи змогли виміряти масу двох величезних чорних дір, які перебувають у подвійній системі після злиття галактик, і виявилося, що це наймасивніші об'єкти у відомому нам Всесвіті.