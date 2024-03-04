По-справжньому магічне число: страх перед хижаками допоміг людям вигадати цифру 0

Дослідники кажуть, що концепція нуля сягає корінням далеко в наше минуле.

Нулі використовуються в багатьох сферах нашого життя, від астрономії до бухгалтерського обліку та літератури. Вчені Бенджі Барнетт і Стів Флемінг з Університетського коледжу Лондона вирішили розібратися в тому, як люди створили концепцію нуля, пише New Scientist.

Для цього дослідники використовували магнітоенцефалографію (МЕГ), щоб записати магнітні поля, які створював мозок 29 осіб, доки випробовувані виконували всього два завдання.

У першому випадку їх просили розставити послідовно малюнки з крапками від 0 до 5. У другому завданні учасникам показали 10 чисел, також від 0 до 5, кожне протягом 250 мілісекунд. Половина чисел була помаранчевого кольору, а решта — синього. Потім добровольців попросили повідомити, які кольори мали найбільше значення.

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Потім алгоритм машинного навчання порівняв активність мозку учасників, коли вони бачили "0" та інші числа. Не секрет, що в мозку людини є нейрони, які реагують на окремо взяті числа: "1", "2" і також далі, принаймні до числа "9".

"Дослідження показало, що нейронна активність у різних ділянках мозку у відповідь на "0" була найбільш схожа з активністю, що лежить в основі числа "1". Ба більше, нейронна активність на число "0" найбільше відрізнялася від патернів мозку, які викликають інші числа, це дає змогу припустити, що воно має місце на початку нейронної числової лінії — поруч із "1", — кажуть учені.

Учені також намагалися знайти схожість у реакціях мозку на "0" і порожній екран. Виявилося, що вони обидва активують один і той самий зразок активності мозку. Це говорить про те, що наше розуміння концепції нуля, можливо, розвинулося завдяки сприйняттю порожнечі.

"Якщо я антилопа в савані та виглядаю хижаків, активність мозку, яка змушує мене вирішити: "Ні, я нічого не бачу", може бути попередником числа "0", — каже Барнетт.

За його словами, люди й тварини, мабуть, мають однакову здатність розуміти порожнечу, але тільки люди пішли далі та почали використовувати нулі.

Попереднє дослідження, в якому взяли участь понад 650 осіб, які перенесли інсульт, показало, що близько 15% людей не могли опрацьовувати числа, що містять нулі після інсульту.

"Результати нашого дослідження цілком можуть сприяти кращому розумінню вищезазначеного явища і допомогти в розробці потенційних методів лікування", — підкреслюють автори дослідження.

Хорхе Моралес із Північно-Східного університету в Бостоні, штат Массачусетс, каже, що, попри важливість нуля в математиці та різних культурах, це дослідження припускає, що він пов'язаний зі здатністю помічати прогалини і порожнечу. Таку здатність люди, мабуть, поділяють з іншими тваринами.

Нагадаємо, стародавній торговець першим почав використовувати дробові числа. Математика сягає корінням у далекі часи, будучи фундаментом сьогоднішнього прогресу, але як виявилося, її складніші елементи почали використовувати набагато раніше, ніж ми припускали.