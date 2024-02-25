Крихітна точка, що змінила все: стародавній торговець першим почав використовувати дробові числа

Математика сягає корінням у далекі часи, будучи фундаментом сьогоднішнього прогресу, але як виявилося, її складніші елементи почали використовувати набагато раніше, ніж ми припускали.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило щось незвичайне в діяльності стародавнього венеціанського купця на ім'я Джованні Бьянкіні: він використовував десяткові числа ще в 1440-х роках, тобто приблизно на 150 років раніше, ніж ми вважали. Це відкриття було зроблено в результаті аналізу рукопису Бьянкіні під назвою Tabulae. Де історик математики помітив серед цифр маленьку крапку — явну ознаку використання десяткової системи числення, що дуже важливо, оскільки цей маленький символ змінює наше уявлення про хронологію арифметичної історії, пише New Voice.

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Джованні Бьянкіні був не простим торговцем. Крім ремесла торгівлі він також захоплювався астрономією. Подвійний інтерес до комерції і зірок, мабуть, і привів його до введення в ужиток цього математичного нововведення. Використання десяткових дробів є основоположним елементом математики, необхідним для точності обчислень, що робить цю знахідку неймовірно важливою для розуміння її розвитку.

Приклад використання дробових чисел Бьянкіні Фото: Historia Mathematica (2024)

Результати дослідження свідчать про те, що Бьянкіні справив значний вплив на європейську математику, каже Гленн Ван Браммелен, історик математики. Воно ставить під сумнів загальноприйняту думку про те, коли і як уперше були використані десяткові дроби, показуючи, що цю математичну концепцію було прийнято набагато раніше, ніж вважалося до цього.

Арифметичні хитрощі Бьянкіні свідчать про те, що математичні ідеї не обмежувалися якимось одним регіоном, а були частиною ширшого обміну знаннями між державами та людьми. Факт прийняття десяткових дробів на такому ранньому етапі дає науковому світові можливість для вивчення поширення і розвитку математичних концепцій у різних культурах.

Раніше Фокус писав про біологічне коріння математики. Математика — це вираження в символах глибинної структури нашого сприйняття, вважають вчені.

Також Фокус писав про історію походження "х" у математичних рівняннях. Є кілька різних пояснень, які пропонують математики: вони пов'язані або з перекладом, або з друком текстів.