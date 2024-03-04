Гігантський птах розміром із людину вбиває братів із сестрами та тримає в страху крокодилів

Ці дивовижні пернаті істоти можуть виростати до 1,5 метра заввишки та є грізними хижаками, які влаштовують засідки на здобич.

Китоголови (Balaeniceps rex) — це грізні доісторичні птахи, що мешкають на болотах Східної Африки. Розмах крил представників цього виду перевищує 2 метри, а їхня вага може досягати близько 7 кілограмів, пише Live Science.

Дослідники виявили, що вони здатні виростати до 1,5 метра заввишки та є грізними хижаками, які влаштовують засідки: птахи стоять на болотах і вичікують здобич, перш ніж кинутися вперед і проковтнути здобич цілком своїми гігантськими 30-сантиметровими дзьобами. Зазначимо, що їхній дзьоб офіційно визнали третім за величиною дзьобом у всьому світі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще 2015 року команда африканських орнітологів провела дослідження та виявила, що улюбленою їжею цього виду є соми — вони становлять 71% раціону китоголовів, проте вони також харчуються вуграми, зміями й навіть дитинчатами крокодилів.

Зазвичай представники цього виду живуть на самоті, але пари, що гніздяться, моногамні та відкладають у кладці до трьох яєць. На жаль, через суперництво між братами та сестрами до дорослого віку зазвичай доживає лише одне пташеня. Учені виявили, що зазвичай виживають більші первістки, які або витіснили братів із сестрами, або вбили їх. Отже, 2 та 3 пташенята, по суті, запасні, на випадок, якщо першому не вдасться вижити.

Поведінка китоголовів була також описана в уривку серіалу Девіда Аттенборо BBC "Африка". На кадрах видно, як велике пташеня кусає свого дрібнішого брата або сестру. Ба більше, коли мати повертається в гніздо, вона не піклується про менше потомство.

Часом китоголовів помилково називають лелеками, однак насправді це не так. Ці птахи є єдиними представниками роду Balaeniceps і ширшого сімейства Balaenicipitidae. Їхніми найближчими з нині живих родичів є пелікани, а предки з'явилися із загону Pelecaniformes близько 145-66 мільйонів років тому.

Дослідники зазначають, що цей вид також було внесено до Червоного списку як вразливий: за підрахунками вчених, у дикій природі їх залишилося від 5000 до 8000.

Раніше Фокус писав про те, що найбільші птахи на Землі були майже сліпими.