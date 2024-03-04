Гробниця небачених досі скарбів: у Панамі виявили поховання вождя, повне золота (фото)

У Панамі археологи виявили гробницю, яка належала правителю народу Кокле. Відкриття відбулося в археологічному парку Ель-Каньо, який відомий своїми археологічними знахідками.

В археологічному парку Ель-Каньо у Панамі, археологи виявили гробницю, датовану 750 роками н. е.. Вона, ймовірно, належала правителю народу Кокле, адже всередині знайдено безліч поховальних приношень, включаючи керамічні та золоті артефакти, пише Arkeonews.

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Археологічний парк Ель-Каньо, відомий своїми стародавніми гробницями і кам'яними монолітами, датованими 700-1000 роками н. е., давно визнаний за свою історичну цінність. Американський дослідник Хаятт Веррілл вперше визнав його важливість у 1925 році, коли виявив стародавні моноліти вздовж річки Ріо-Гранде.

Лінетт Монтенегро, директор з питань національної спадщини Міністерства культури, зазначила, що це відкриття є важливою частиною поточного археологічного проєкту в парку. Цей проєкт, розпочатий у 2022 році завдяки співпраці між Міністерством культури та Фондом El Caño, спрямований на ретельне дослідження гробниці № 9 під час кампаній 2021-2024 років.

Фото: Ministry of Culture of Panama

Вміст гробниці — це скарбниця, що включає 5 пекторалей, 2 пояси із золотих намистин, 4 браслети, 2 сережки у формі людських фігур, намисто з круглих намистин, два дзвіночки, браслети, спідницю, зроблену з собачих зубів, і набір кістяних флейт. Ця різноманітна колекція є свідченням культурного та соціального багатства суспільства Кокле.

Фото: Ministry of Culture of Panama

Колекція, ймовірно, належала дорослому чоловікові з високим статусом. Гробниця, збудована близько 750 р. н. е., є особливо важливою через наявність жертовних слуг, похованих поруч із вождем, що свідчить про численні та одночасні практики поховання.

Доктор Мейо пояснив, що розкопки тривають, тому визначити точну кількість осіб, похованих у гробниці, досить складно. Цей тип поховання, відомий тим, що в ньому ховали різну кількість людей, дає цінну інформацію про вірування та поховальні ритуали суспільства Кокле.

Поховання володаря Кокле в положенні обличчям донизу, що було звичною практикою в цій культурі, часто над останками жінки, додає ще один рівень культурної значущості. Ель-Каньо, заснований близько 700 р. н. е. і покинутий у 1000 р. н. е., приніс значні археологічні відкриття. Ця конкретна знахідка, з її унікальними особливостями, проливає світло на поховальні практики суспільства Кокле.

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