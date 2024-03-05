Верхи на коні у потойбічний світ: знайдене в Італії поховання містило останки не лише людей

Дослідники виявили 161 людський скелет, серед яких виділялися 16 поховань. У них ховали не лише людей, але й скелети тварин, що стало справжньою загадкою для дослідників.

У стародавньому місті Верона, Італія, археологи натрапили на загадкову практику поховання, яка не піддається простому поясненню. Представників доримської культури сеноманів, які населяли територію між третім і першим століттями до нашої ери, іноді ховали не лише з іншими людьми, а й з тваринами, зокрема, із собаками і кіньми. Нещодавнє дослідження заглиблюється в це незвичайне відкриття, намагаючись пролити світло на те, чому ця незвичайна практика існувала, пише IFLScience.

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Під час розкопок на місці Seminario Vescovile дослідники виявили 161 людський скелет. Серед них виділялися 16 поховань, в яких люди були поховані разом з цілими тваринами або частинами тварин. Більшість цих тварин, таких як кури, свині або корови, ймовірно, поклали в могили як підношення померлим, що було поширеною практикою забезпечення прожитку в потойбічному світі.

Однак справжня таємниця розкрилася з чотирма унікальними похованнями, що містять скелети собак і коней — тварин, яких стародавні європейці зазвичай не вживали в їжу. Один із таких прикладів — дівчинка, похована з цілим скелетом собаки, і жінка середнього віку, похована з повним скелетом коня, різними частинами коня і собачим черепом. В іншому похованні знайшли молодого чоловіка, якого супроводжували кістки коня, тоді як чоловік середнього віку мав маленького собаку як свого вічного супутника.

Щоб розгадати цю загадку, дослідники провели генетичний та ізотопний аналіз людських скелетів, щоб виявити родинні зв'язки та харчові звички. На диво, жоден із похованих разом з тваринами не був близьким родичем. Крім того, не виявлено жодних чітких дієтичних чи поховальних патернів, що залишило дослідників без простих пояснень цієї унікальної варіативності поховань.

За відсутності прямих доказів, дослідники звернулися до порівняння з іншими давніми практиками. Одна з незвичайних зачіпок вказувала на галло-римського бога Епону, який асоціювався з кіньми і часто зображувався поряд з померлими кіньми.

Дослідники обережно розглядають таку можливість, але зазначають, що ознаки переломів кісток у похованих скелетів також вказують на зв'язок з верховою їздою.

Що стосується собак, то в стародавніх культурах їх часто пов'язували з підземним світом. Дослідники обережно припускають, що собаки, поховані разом з людьми, могли служити релігійним або ритуальним цілям.

Однак, не маючи остаточних доказів, вони розглядають і простіше пояснення: ці собаки могли бути улюбленими домашніми тваринами, компаньйонами, з якими їхні господарі не могли розлучитися навіть у потойбічному світі.

А тому це незвичайне дослідження розкриває таємниці стародавніх поховань, де люди і тварини знаходили місце останнього спочинку разом. Хоча ми, можливо, не знаємо всіх відповідей, прагнення дослідників до розуміння відкриває вікно у складні ритуали та вірування минулої епохи, нагадуючи нам, що минуле сповнене несподіванок, які продовжують захоплювати нашу уяву.

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