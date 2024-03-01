"У нас перехопило подих": шматок металу виявився унікальним артефактом XVII століття (фото)

Знайдений предмет виявився частиною обладунку з історичним корінням, який привезли перші європейські колоністи, які прибули в середині 1600-х років, щоб заснувати одне з перших поселень на території нинішніх Сполучених Штатів.

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У місті Сент-Меріс, штат Меріленд, США, під час дослідження колоніального форту археологи знайшли особливий артефакт. Їхня знахідка виявилася рідкісним обладунком XVII століття, відомим як тассет, пише Arkeonews.

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Коли археологи просіювали ґрунт, з-під землі з'явився шматок металу, схожий на тацю з кафетерію. Справжню суть артефакту виявили за допомогою рентгенівського променя, який показав заклепки, розташовані у формі трьох сердець.

Ця знахідка, відкопана наприкінці минулого року, є другою знайденою на цьому місці, попередній артефакт виявили наприкінці 1640-х років. Археолог Тревіс Парно висловив захоплення командою результатами рентгенівського дослідження: "Від рентгенівського знімка у нас перехопило подих".

Фото: Historic St. Mary’s Commission

Компоненти обладунків, подібні до цього тассета, не є звичайними для місць XVII століття, що робить знахідку ще більш винятковою. Суворий клімат Меріленду, ймовірно, змусив колоністів відмовитися від такого захисного спорядження через його задушливий і громіздкий характер.

Цей тассет, частина обладунку з історичним корінням, привезли перші європейські колоністи, які прибули в середині 1600-х років, щоб заснувати одне з перших поселень на території нинішніх Сполучених Штатів. Історичне місто Сент-Меріс, місце першого поселення в Меріленді, слугувало столицею колонії протягом 60 років, перш ніж у 1694 році було перенесено до Аннаполіса.

Археологічні дослідження в Сент-Меріс тривають вже протягом останніх п'ятдесяти років, з особливим акцентом на пошук доказів існування первісного укріпленого селища. Документація XVII століття давала неоднозначні підказки про місце розташування форту, який зник з історичних записів у 1642 році. Однак нещодавні розкопки, включаючи геофізичне дослідження та знахідки, такі як тассет, пролили світло на таємниці цього місця.

Наприкінці минулого року розкопали значну споруду з прибудованим підвалом. Вона не була житлом, найімовірніше складом і містила артефакти, такі як частини мушкета, свинцевий дріб і торгові намистини. Саме там і виявили рідкісний тассет, який дає уявлення про військове спорядження ранніх колоністів.

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А тому цей непримітний шматок металу, що колись був частиною обладунку колоніста, тепер є свідченням того, які рішення приймали перші поселенці щодо свого військового спорядження.

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