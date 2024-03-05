"Скайнет" на Місяці. Китай встановить систему спостереження для захисту: що відомо (фото)

КНР планує використовувати свою технологію спостереження за жителями країни "Скайнет" на Місяці для захисту від "підозрілих цілей".

Китайські ЗМІ цитують статтю вчених з Китайської академії наук і Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації, яка з'явилася нещодавно. У ній ідеться про те, що Китай планує використати свою систему стеження за жителями країни під назвою "Скайнет", яка має понад 600 млн камер по всій КНР, на Місяці для захисту своєї майбутньої бази, як пишуть учені, від "підозрілих цілей", повідомляє Daily Mail.

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Мережа спостереження за громадянами Китаю під назвою "Скайнет" є найбільшою системою стеження у світі. По всьому Китаю розміщено понад 600 млн камер, а це означає, що на кожну пару дорослих у цій країні припадає одна камера.

Як пишуть автори статті, версія системи спостереження, розміщена на майбутній китайській місячній базі під назвою Міжнародна наукова місячна станція, буде оснащена штучним інтелектом, який зможе "самостійно ідентифікувати, визначати місцезнаходження і відстежувати підозрілі цілі". Камери на Місяці працюватимуть як у видимому, так і в інфрачервоному діапазоні світла.

Китайські вчені пишуть, що якщо система стеження виявить аномалії, то вона "швидко подасть сигнали тривоги та ініціює відповідні заходи у відповідь". Але вчені не уточнюють, що це за аномалії і якими будуть заходи у відповідь на передбачувану загрозу.

Раніше китайські вчені запропонували побудувати перші будівлі на Місяці у формі яйця з використанням місячних цеглин, 3D-принтера і лазерів Фото: Daily Mail

Китай разом із Росією планує створити величезну місячну базу, яка може зайняти територію радіусом понад 6 км. На цій території будуть побудовані командний центр, електростанція, вузол зв'язку і дослідницькі центри.

КНР планує почати будівництво бази на Місяці протягом наступних кількох років, і країна має намір почати створювати будівельні матеріали з місячного ґрунту вже у 2028 році, щоб закласти основу майбутньої бази. Китайські вчені працюють над створенням роботів, які робитимуть цеглу з місячного ґрунту.

Раніше китайські вчені запропонували побудувати перші будови на Місяці у формі яйця з використанням місячних цеглин, 3D-принтера і лазерів. Передбачається, що робот, який займатиметься створенням цегли з місячного ґрунту, відправиться на Місяць у 2028 році в рамках місії "Чан'е-8".

Як уже писав Фокус, у травні цього року Китай планує відправити на зворотний бік Місяця свій посадковий модуль "Чан'е-6". З його допомогою китайські вчені хочуть отримати перші в історії зразки місячної породи, зібрані на невидимій для нас стороні супутника Землі. Ще 2020 року Китаю вдалося доставити на Землю за допомогою своєї місії "Чан'е-5" зразки місячної породи з видимого боку Місяця.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували спосіб зловити щось схоже на міжзоряний об'єкт Оумуамуа в Сонячній системі.