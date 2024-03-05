Сюрприз від апарата NASA. Супутник Юпітера Європа не такий, як припускали: чому це погано

Передбачається, що в підземному океані на Європі може існувати позаземне життя, але вчені вважають, що для його підтримання мало відповідних умов.

Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, використовували дані космічного апарату "Юнона", щоб дійти не надто втішних висновків щодо потенційної населеності супутника Юпітера Європи. Вчені вважають, що на супутнику міститься набагато менше кисню, ніж припускали попередні оцінки, пише The Guardian.

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Одним із найвідоміших супутників Юпітера є Європа. Вважається, що під крижаною корою цього світу знаходиться океан з рідкої води, де може існувати потенційне позаземне життя. Для того, щоб це життя процвітало, йому необхідний кисень, який потрапляє з поверхні в океан. Як показують спостереження, кисень на крижаній поверхні Європи утворюється разом із воднем, коли відбувається руйнування водяного льоду під впливом радіації Юпітера.

Раніше вчені підрахували, що на поверхні Європи щосекунди створюється приблизно 1100 кг кисню. Автори нового дослідження використовували дані космічного апарату "Юнона", який підлетів дуже близько до Європи на відстань 353 км, і дійшли зовсім інших висновків. За їхніми оцінками щосекунди на Європі створюється від 6 до 18 кг кисню. Це означає, що для підтримки життя на супутнику Юпітера цього може бути недостатньо. Хоча вчені припускають, що більше кисню могло вироблятися в минулому, а тому надія на потенційну населеність крижаного світу залишається.

Раніше вчені підрахували, що на поверхні Європи щосекунди створюється приблизно 1100 кг кисню. Автори нового дослідження використовували дані космічного апарату "Юнона", який підлетів дуже близько до Європи на відстань 353 км, і дійшли зовсім інших висновків. За їхніми оцінками щосекунди на Європі створюється від 6 до 18 кг кисню Фото: NASA/ JPL-Caltech

Попри те, що нові дані вказують на наявність набагато меншої кількості кисню на Європі, ніж вважали раніше, автори дослідження поки що не знають, скільки кисню потрапляє в атмосферу супутника Юпітера, скільки залишиться в льоду, а скільки потрапляє в підземний океан.

Водночас, за словами Кевіна Хенда з NASA, який не брав участі в дослідженні, навіть невелика кількість кисню в підземному океані, або навіть його відсутність, все ж таки дадуть змогу мікроорганізмам існувати в океані під крижаною поверхнею Європи.

За словами Хенда, нові висновки суперечать минулим спостереження, а тому необхідні додаткові дослідження, щоб їх остаточно підтвердити.

Восени цього року NASA планує відправити для вивчення Європи космічний апарат Europa Clipper, який має здійснити десятки обльотів супутника Юпітера на дуже близькій відстані. Ці дані дадуть змогу вченим дізнатися набагато більше про те, що насправді відбувається на Європі. Як уже писав Фокус, щоб дістатися до своєї мети апарату NASA знадобиться 6 років.

Також Фокус писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, на супутнику Сатурна Титані, де передбачалося існування життя, найімовірніше, його немає. Принаймні в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Нагадуємо, що орбітальний апарат показав марсіанський Північний полюс. На знімку показано відразу два регіони на Марсі, які кардинально відрізняються своїм ландшафтом, як уже писав Фокус.