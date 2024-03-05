Нова загроза для Землі. 100 супутників Starlink виведуть з ладу, і кліматологи бояться цього

Дослідники зазначають, що досі невідомо, який вплив супутники, що згорають у земній атмосфері, можуть мати на клімат планети.

Компанія SpaceX Ілона Маска виявила конструктивний недолік, який може призвести до виходу з ладу супутників Starlink: унаслідок цього керівництво компанії планує протягом пів року позбутися 100 супутників. Щоб позбавити космічні кораблі від загрози, SpaceX планує "звести" супутники з орбіти, щоб вони згоріли в атмосфері Землі. На жаль, кліматологи не в захваті від такого плану, пише Space.

За словами старшого наукового співробітника Даремського університету Фіони Томсон, основна проблема полягає в тому, що вчені не знають, який вплив мільйони частинок космічних супутників в атмосфері Землі можуть мати на клімат планети. Ба більше, вчені-атмосферики занепокоєні тим, що такий "провал космічного сектора" призведе лише до посилення кліматичної кризи.

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Одна дослідницька команда нещодавно виявила потенційні метали, що руйнують озон, з космічних кораблів у стратосфері — атмосферному шарі, де формуються озонові шари. Водночас відносно "низька навколоземна орбіта", де розташовані супутники, що контролюють екосистеми нашої планети, стає надзвичайно перевантаженою: тільки у Starlink на орбіті перебуває понад 5000 космічних апаратів.

У результаті вчені дійшли висновку, що "прибирання сміття" є пріоритетом для космічного сектору. Водночас нещодавно запущені космічні апарати також мають бути прибрані з орбіти протягом 25 років одним із двох шляхів:

переміщенням вгору, у так звану "цвинтарну орбіту";

переміщенням донизу, спуску в атмосферу Землі.

Супутники на нижчій орбіті зазвичай проєктуються так, щоб використовувати паливо, що залишилося, і силу тяжіння Землі для повторного входу в атмосферу. У разі контрольованого входу в атмосферу космічний корабель входить в атмосферу в заздалегідь встановлений час і приземляється в найвіддаленішій частині, також відомій як "кладовище космічних кораблів" або точка Немо. Однак у разі неконтрольованого входу в атмосферу космічні апарати зазнають природної загибелі — згорають у земній атмосфері.

Зазначимо, що NASA і Європейське космічне агентство просувають цю форму утилізації як частину філософії дизайну, що називається "проєктування заради загибелі". Водночас кліматологи не в захваті від такого плану.

Вплив на озоновий шар

Побоювання вчених, які вивчають атмосферний клімат, ґрунтуються на 40-річних дослідженнях причин утворення озонових дір над південним і північним полюсами. Особливо широко вони спостерігалися в 1980-х роках.

Уже відомо, що втрата озону, як правило, спричинена штучними промисловими газами в поєднанні з природними та дуже висотними полярними стратосферними хмарами або перламутровими хмарами. Поверхні цих ефірних хмар діють як каталізатори, перетворюючи нешкідливі хімічні речовини на більш активні форми, здатні швидко руйнувати озон.

За словами співавтора нового дослідження, вченого-атмосферика з Університету Пердью Дена Чікзо, основне побоювання полягає в тому, що нові частинки космічних кораблів у земній атмосфері можуть допомогти у формуванні цих хмар, що призведе до ще більшої втрати озону. І це в той час, як атмосфера Землі тільки почала відновлюватися.

Ще більші побоювання викликає те, що всього кілька нових частинок можуть створити більше подібних типів полярних хмар, причому як у верхніх, так і в нижніх шарах атмосфери, де формуються перисті хмари. Зазначимо, що ці хмари, як правило, пропускають сонячне тепло, а потім затримують його на виході — простими словами, велика кількість пір'ястих хмар може призвести до потенційного збільшення нагріву планети.

Чікзо також зазначає, що неофіційні дані вже показують, що висотні хмари над полюсами змінюються, проте вчені поки не розуміють, чим викликані ці зміни.

Що робити далі?

Вчені наполягають, що будуть потрібні додаткові дослідження, засновані на попередніх роботах атмосфериків, будівельників космічних кораблів і астрофізиків, які проводили, але вони не були достатньо суворими та сфокусованими, щоб дійти до конкретних рішень.

Деякі астрофізики стверджують, що частинки оксиду алюмінію (оксиду алюмінію) з космічного корабля викличуть хімічні реакції в атмосфері, які, ймовірно, спровокують руйнування озону. Однак наукових доказів все ще не достатньо, а тому вчені наполягають, на обережності та необхідності додаткових досліджень.

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