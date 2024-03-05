Хибні сутінки, яскравий Меркурій і тінь Землі на Місяці: які небесні події відбудуться в березні

Астрономи кажуть, що перший місяць весни буде багатий на захопливі видовища в нічному небі.

Астрономи кажуть, що в березневому нічному небі очікується багато зачаровуючих небесних явищ. Так, 20 березня відбудеться весняне рівнодення, при цьому в Північній півкулі настане весна, а в Південну півкулю прийде осінь, пише IFLScience.

Березень також стане найкращим місяцем, щоб побачити найменшу планету Сонячної системи Меркурій. Цього місяця він стане і найяскравішим, і найвіддаленішим від Сонця, що, звісно ж, не трапиться в один день.

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Уже з 9 березня Меркурій буде дуже яскравою точкою над горизонтом після заходу сонця. Пік яскравості Меркурія буде досягнутий за тиждень, при цьому планета продовжуватиме віддалятися від Сонця. Найдальшої точки Меркурій досягне 24 березня і стане помітно тьмянішим.

Також добре в нічному небі в березні буде видно Юпітер, а за допомогою телескопа з'явиться можливість розглянути навіть Уран. Наприкінці березня Уран, Юпітер і Меркурій вишикуються в лінію.

У березні у любителів астрономії з'явиться шанс побачити помилкові сутінки до 21 березня. Те, що можна буде побачити в небі на заході сонця, називається зодіакальне світло — трикутне світіння на заході після заходу сонця. Світло відбивається від пилу, який розташовується в площині Сонця і найбільше видно в зодіакальному поясі, на шляху Сонця і Місяця по небу.

Через орієнтацію осі Землі зодіакальне світло краще видно в північній півкулі навесні після настання сутінків. Восени його можна спостерігати до світанку. У Південній півкулі все відбувається навпаки, перед світанком необхідно дивитися на схід, щоб виявити помилковий світанок.

Крім цього, в ніч з 24 на 25 березня Місяць пройде через півтінь Землі. Такий тип місячного затемнення не забарвить Місяць у червоний колір, але зробить його значно тьмянішим. Місячне затемнення буде видно від Західної Європи до Східної Азії та Австралії. Процес затемнення триватиме близько 4 годин.

У Північній Америці в березні також буде видно сонячне затемнення, яке перетне континент від Мексики до Канади.

Нагадаємо, вчені побачили зодіакальне світло на екзопланетах. Науковці за допомогою різних даних з'ясували, що на 3 екзопланетах може існувати таке саме явище, які ми бачимо на Землі.